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Причин откладывать больше нет: Украина призвала провести "трехсторонку" по транзиту газа

24 июля, 15:15

Позицию "Нафтогаза" озвучил топ-менеджер компании Юрий Витренко

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Причин откладывать трехстороннюю встречу Украина – Россия – ЕС по транзиту газа с 2020 года после завершения выборов в Верховную Раду нет. Об этом 24 июля написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны", – отметил он.

При этом Витренко предложил провести консультации на техническом уровне до "трехсторонки".

"Главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", – добавил топ-менеджер украинской компании.

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В таком случае, по его мнению, появится шанс завершить трехстороннюю встречу на политическом уровне подписанием соглашений.

Витренко также выразил уверенность, что если "Газпром" занимает конструктивную позицию по продолжению транзита, а не просто пытается выиграть время для продолжения строительства "Северного потока – 2" и полного прекращения транзита через Украину, Россия пойдет навстречу относительно даты "трехсторонки".

Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.


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Тег газ, Россия, Газпром, Витренко, Нафтогаз Украины, трехсторонние переговоры, еврокомиссар, транзит газа

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Источник:

Сегодня

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