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"Придется поработать": у Зеленского анонсировали сложные реформы

26 апреля, 15:36

Гетьманцев напомнил, что движение вперед не обходится без лишений

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команде избранного президента Владимира Зеленского понадобится время, чтобы ситуация в стране улучшилась. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, советник Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Каждый шаг вперед дается с трудом и сопряжен с лишениями. Поэтому, особенно учитывая сегодняшнее состояние страны, мы, конечно, не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", – сказал Гетьманцев.

Он также признал, что для развития потребуются некоторые непопулярные меры.

"Относительно непопулярных мер, могу сказать, что, конечно, такие будут. Возьмем налоговую амнистию: это положительный шаг, которого ожидает и бизнес, и простые граждане. Однако налоговая амнистия сопряжена с ужесточением налогового контроля после ее проведения. Иначе просто не может быть. Иначе она теряет смысл. Или возьмем международный обмен налоговой информацией. Конечно, это позитивный шаг, который заставит платить налоги всех, в т.ч. тех, кто прячет доходы в офшорах. Однако будет ли это болезненным для последних? Несомненно!" – резюмировал Гетьманцев.

Напомним, ранее у Зеленского также объяснили планы по госдолгу. Гетьманцев считает, что предпосылок для резкого увеличения задолженности перед кредиторами нет.

Кроме того Зеленский недавно рассказывал, как  будет строить отношения с Россией. Подробней смотрите на видео:


Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Данилом Гетманцевым.

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Тег Зеленский, планы, реформы, Гетьманцев

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Сегодня

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