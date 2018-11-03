Примерочные на улице и зеркала со сканерами: во что превращаются магазины одежды и обуви

Хотя интернет все активнее проникает в жизнь каждого человека, онлайн-торговля еще не стала настоящим конкурентом традиционного ритейла, т. е. продаж через обычные магазины. Возможно, многим это покажется удивительным, но мировая статистика свидетельствует о том, что на сегодняшний день подавляющее большинство всех продаж все равно совершаются не через интернет, а в магазинах. Особенно это касается тех товаров, которые перед покупкой нужно померять и пощупать. Как, например, одежду и обувь. Так что, по оценкам экспертов, в ближайшем будущем магазины одежды и обуви никуда не денутся.

"Ближайшие десятилетия все равно за розницей. Есть мировая статистика, что в онлайне сейчас продается только 20% товаров. К 2020 году этот показатель планируется увеличить только на 10,6%. А в развивающихся странах он будет гораздо ниже", – рассказывает создатель New Fashion Zone Мария Терехова.

При этом одной из самых серьезных проблем интернет-магазинов является массовый возврат товаров. По оценкам экспертов, в среднем к продавцам возвращается каждая третья вещь, купленная онлайн. У крупных украинских интернет-площадок по продаже одежды и обуви процент возврата составляет от 30 до 50%. Так что, если считать процент успешных продаж через интернет, он окажется гораздо меньше.

Виртуальные примерочные спасут онлайн

"В интернете будут активно покупать, только если придут и когда придут примерочные технологии, упрощающие выбор товара. Сейчас ведется очень много разработок в области виртуальной примерки. Которые помогут получить ответ на вопросы, подойдет-не подойдет, как я буду выглядеть и т.д.", – говорит Мария Терехова.

Первые эксперименты с созданием виртуальных примерочных одежды (virtual dressing room, сокращенно VDR) начались примерно в 2005 году, и сегодня многие интернет-магазины используют имеющиеся наработки. В том числе и в Украине. Правда, по оценкам как покупателей, так и самих продавцов, доступные сегодня VDR больше напоминают детскую игру "одень куклу" для взрослых.

Наиболее распространенный вариант существующих виртуальных примерочных – это возможность для клиента выбрать по фото женщину или мужчину-модель, наиболее похожих на покупателя/покупательницу фигурой, и посмотреть, как будет смотреться понравившийся наряд. Некоторые интернет-магазины предлагают клиенткам и возможность "приделать" модели собственное лицо (например, чтоб можно было показать фото подружке и попросить оценить наряд). Однако большой недостаток таких программ – то, что они не позволяют рассмотреть модель даже в 3D, уже не говоря о том, чтобы "попросить" ее поднять руки или присесть. То есть понять, как будет вести себя новая одежда, в такой примерочной невозможно.

Второй популярный вариант виртуальной примерочной еще больше напоминает игру в куклы. Покупателям предлагается ввести свои параметры и выбрать одежду из ассортимента онлайн-магазина. Программа подскажет наиболее подходящий размер, а также схематически покажет, где будет жать, а где – висеть. Такая виртуальная примерочная, например, есть у одного из популярных украинских интернет-магазинов.

Комбинезон с памятью и зеркала со сканерами

Однако, как говорилось, покупатели ожидают от виртуальных магазинов большего. Ведь существующие технологии не выполняют главных задач: сэкономить время и облегчить выбор. Но пока такие технологии могут предложить преимущественно "реальные" магазины. Например, когда система сканирует покупателя либо на входе в магазин, либо в примерочной, а затем выдает рекомендации, что может подойти, а на что не стоит тратить время.

Некоторые известные оффлайн-магазины обзавелись, например, "волшебными зеркалами". Они сканируют параметры покупателя и могут "подсказать", что из ассортимента магазина можно примерить. Мало того, зеркало "запоминает" даже образ в одежде, которая примерялась. Таким образом, можно померять разные размеры и модели, а затем увидеть в зеркале все свои примерки и выбрать то, в чем понравился себе больше.

Другие зеркала – с дополненной реальностью – позволяют и вовсе не примерять понравившуюся вещь. Нужно только, выбрав модель, встать перед зеркалом, и оно, проанализировав параметры покупателя, само покажет, как на нем будет смотреться это изделие. Еще и предложит наиболее подходящие комплекты и аксессуары из имеющегося ассортимента.

Но несмотря на свою новизну, такие технологии пробираются и в онлайн. Например, сообщалось, что Amazon намерен предложить покупателям смарт-зеркало Echo Look. Сфотографировав себя с помощью специального гаджета Echo Look и выбрав товар, можно будет посмотреть, как эта вещь будет смотреться на твоей фигуре.

Некоторые подобные приложения, сфотографировав вас с разных ракурсов, создают вашего "аватара" – выполненную в графике фигуру с вашими параметрами, на которую можно "примерять" одежду.

Буквально несколько месяцев назад один известный интернет-магазин удивил вип-клиентов другой новинкой: разослал им "умные комбинезоны", которые нужно было надеть, а затем отослать обратно. Во время примерки комбинезон "запомнил" точные параметры клиента, и магазин получил возможность предлагать клиенту только тот свой товар, который гарантированно подойдет. Покупателю же осталось только решать: нравится-не нравится.

Правда, пока непонятно, что делать покупателю, если он похудеет или, наоборот, поправится. Но это хотя бы шаг на пути к тому, чего ждут любители покупок онлайн.

Еще одно направление развития технологий – мобильные или десктоп-приложения дополненной реальности. Например, позволяющие виртуально перенестись в конкретный магазин и пройтись по нему, "кликая" на нужные товары и отправляя их либо в виртуальную корзину, либо в примерочную.

"В Украине таких разработок пока нет. Они ведутся сейчас параллельно в нескольких странах. Когда такие технологии будут внедрены, они смогут повлиять на рост интернет-продаж. Но, думаю, это будет только лет через пять", – прогнозирует Мария Терехова.

Примерочные на улице

Но пока подобные технологии не стали повсеместным явлением, покупать одежду и обувь по-прежнему придется в обычных магазинах. Однако им тоже придется меняться и обзаводиться новыми технологиями.

Например, эксперты говорят о том, что магазины одежды и обуви все активнее будут перемещаться в крупные торговые центры. Содержать отдельные торговые точки достаточно дорого.

Что же касается онлайн-торговли, то она также будет тяготеть к крупным торговым площадкам.

"Многие украинские компании уже сейчас стараются попасть на какие-то крупные или нишевые площадки. На тот же LeBoutiquе, ModnaKasta, Lamoda, международные интернет-магазины. Потому что они понимают, что у них нет инвестиций построить свой интернет-магазин, развивать оффлайн – тем более. Чтобы открыть магазин, нужно вложить от 100 тыс. долларов. У них нет таких денег физически", – рассказывает Мария Терехова.

Но при этом онлайн-магазины будут открывать небольшие примерочные оффлайн.

"Также будут инновации в стрит-ритейле. Чтобы уменьшить процент возврата, интернет-магазины будут открывать точки выдачи с примерочными. Уже есть такие идеи, это британские бизнес-модели, когда человеку предлагают забрать товар не на почте, а в магазине. Там можно сразу примерить и, если не подошло, сразу подобрать другой вариант предложить", – говорит эксперт.

Напомним, совсем скоро в Украине, как и во многих других странах мира, пройдет так называемая "черная пятница", которая в 2018 году стартует 23 ноября.