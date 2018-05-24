Принцип финансовой пирамиды: эксперт назвал серьезную проблему с пенсиями в Украине

Сегодня, 09:39

Специалист призывает к кардинальным изменениям системы пенсионного обеспечения

Принцип финансовой пирамиды: эксперт назвал серьезную проблему с пенсиями в Украине
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Солидарная пенсионная система в Украине себя постепенно изживает и нуждается в реформировании. Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

По его словам, солидарная система работает по принципу финансовой пирамиды.

"В Украине солидарная система обанкротилась, она не может себя содержать, и правительство, будучи гарантом, взяло ее себе на обеспечение. Но это означает только то, что как пенсионная система она не работает", – рассказал Дубровский.

Эксперт также подчеркнул, что финансировать пенсии за счет налога на труд – неправильно, т.к. этот налог экономически ничем не оправдан, а на солидарной системе нужно ставить крест.

Напомним, с начала 2019 г. в Украине должен стартовать второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.

Первый уровень пенсионной системы – это солидарная система, которая функционирует сейчас: из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Третий уровень пенсионной системы – добровольно накопительный – в Украине уже давно работает, каждый 13-й гражданин пользуется услугами негосударственных пенсфондов. 

Подробнее о том, как изменится пенсионная система в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы".
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Источник:

"Сегодня"

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