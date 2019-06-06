Украина – первая в регионе: как у нас запускают новую технологию бесконтактных платежей

Принимать платежи вместо POS-терминалов теперь будут обычные смартфоны

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РОS-терминалы, с помощью которых украинцы уже привыкли расплачиваться в торговых сетях безналичным способом, в скором времени, похоже, могут уже отправляться в музей устаревшего оборудования. 4 июня компания Visa представила новое технологическое решение – Tap to Phone, которое можно назвать "терминал в смартфоне". С помощью этого приложения потребность в терминалах как оборудовании для безналичной оплаты просто отпадает.

Не секрет, что сегодня многие торговые точки не принимают безналичные платежи. В частности, ларьки, небольшие кафе и столовые на предприятиях и учебных заведениях. Не требует закон обеспечить потребителю возможность совершать безналичные платежи в населенных пунктах с населением менее 25 тыс. человек и т.д. Пользуясь поблажками в законодательстве, многие предприниматели сознательно избегают расчетов по банковским картам. Во-первых, это затратно: аренда одного терминала у банка стоит от 300 грн в месяц. Во-вторых, они опасаются, что безналичные платежи "выдадут" их реальный оборот и суммы, поступающие на бизнес-счета, заинтересуют налоговиков.

"POS-терминал в смартфоне"

Новое приложение, разработанное компанией Visa, избавляет бизнес от необходимости платить за аренду РОS-терминала и закладывать эти расходы в стоимость товара. Как рассказала во время презентации старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, приложение Tap to Phone будет бесплатным, что позволит предпринимателям экономить на банковском оборудовании (терминалах).

"Любой частный предприниматель, и не только частный предприниматель, любой торговец может активировать свой смартфон и принимать платежи у любого клиента", – говорит она.

Технология Tap to Phone – пока новое явление не только в Украине, но и в мире. В частности, Украина – первая страна в регионе стран СНГ и Юго-Восточной Европы, где данное приложение запускается в тестовом режиме (в регион входят 17 стран).

"Это абсолютно уникальное слово в развитии платежной инфраструктуры в мире. И меня радует, что Украина является одной из первых стран, где запущена эта технология", – сказала Вера Платонова.

Как рассказал директор департамента инновационных платежных технологий СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах, кроме нашей страны, в минувшем году пилотный проект был запущен только в Великобритании и в Канаде.

Программа подойдет не всем

Впрочем, у приложения есть ограничения. Во-первых, оно подходит только для бесконтактных карт. На сегодняшний день количество таких карт уже достаточно велико. Хотя, по данным НБУ, с начала 2019 года количество бесконтактных карт выросло на 15%, до 4,5 млн штук, но по сравнению с общим количеством карт – 61,8 млн шт. – это еще немного. Примерно только каждая восьмая активная платежная карта в Украине является бесконтактной.

Во-вторых, технологическое решение Tap to Phone на сегодняшний день доступно лишь для устройств, работающих на платформе Android. Не только для смартфонов, но и для часов, браслетов, колец и т.п. Как объяснил Александр Стельмах, компания Apple пока не готова сотрудничать с платежными системами – конкурентами Apple Pay.

Еще одним ограничением можно назвать то, что к моменту запуска проекта единственным партнерским банком в проекте стал "Ощадбанк". То есть торговец, который захочет пользоваться технологией Tap to Phone, должен будет открыть счет в "Ощадбанке". Покупатель же может делать платежи картой любого банка. Однако, по словам Веры Платоновой, после тестового периода технология станет доступной и для предпринимателей – клиентов других банков, которые захотят присоединиться к проекту.

Отметим также, что фискальных функций приложение не будет выполнять. То есть кассовые аппараты оно не заменяет и фискальные чеки выдавать не собирается.

Расплатиться на базаре картой – не будет проблем

И все же, несмотря на перечисленные ограничения, технология Tap to Phone может существенно улучшить платежную инфраструктуру, считают создатели.

"В Украине сегодня около 280 тысяч терминалов. Около 80% из них поддерживают бесконтактные платежные карты и смартфоны для оплаты. Но чтобы украинцы чувствовали себя комфортно, рассчитывались своим телефоном или своей банковской картой не только в Киеве, но в любом маленьком городке, у нас должно быть около 1 миллиона терминалов. Поэтому я уверена, что эта технология станет революционной для Украины и для всего постсоветского пространства. Потому что она даст возможность каждому маленькому торговцу – на выставке, на ярмарке – принимать безналичные платежи и поднимет их количество в разы", – говорит Вера Платонова.

"У нас страна еще не совсем цифровая. На 1 млн населения у нас около 5-6 тысяч терминалов. В развитых странах эта цифра составляет 20-25 и даже более 40 тысяч. Достаточного покрытия у нас нет, потому что не совсем эффективно ставить технику в места, где нет больших оборотов. Ведь эту технику надо сопровождать, платить за сервис. Это целый бизнес-процесс, который ведет банк, аутсорсинговые компании, бизнес. Все это сдерживает развитие безнала в стране. А технология, которая сегодня презентуется, позволяет вообще уйти от этого. Есть телефон, скачали приложение – и этого уже достаточно. И еще нужно заключить договор с "Ощадбанком", открыть счет. С ростом технологий, бесконтактных карт эта технология будет приобретать все большее и большее значение", – прогнозирует заместитель главы правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

По его словам, клиенты "Ощадбанка" получат возможность воспользоваться новым сервисом уже со следующей недели.

Кстати, в приложении настроен лимит платежей в размере 1000 грн. Если необходимо уплатить сумму больше лимита, это можно будет сделать, лишь введя PIN-код. Между прочим, возможность совершать платежи сверх лимита в Украине тестируются впервые в мире. Как рассказал Александр Стельмах, в Великобритании, например, у пользователей Tap to Phone до сих пор нет возможности превышать лимит по платежам.

Разработчики новой технологии не собираются останавливаться на достигнутом. В частности, в планах – усовершенствовать приложение таким образом, чтобы оно служило не только инструментом для платежей, но и для отчетности.

"На текущий момент основная функция Tap to Phone – платежная. Но уже сейчас ничего не мешает продавцу проводить какие-то интеграции, чтобы суммы подставлялись автоматически, а не водились каждый раз вручную. Тем не менее мы планируем развивать приложение. У нас есть задумки, в том числе и насчет того, как интегрировать туда не только платежи, но и дополнительные учетные функции. Еще одно направление, которые мы считаем интересным, – это выпуск корпоративной карты, чтобы торговец мог принимать платежи и рассчитываться ими с контрагентом", – делится планами Александр Стельмах.

Отметим, ранее мы писали о том, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Вместе с тем, участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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