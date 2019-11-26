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Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет – Минэнерго

26 ноября, 21:42

Министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов ВИЭ

/ Фото: Pixabay

Принудительного ретроспективного снижения зеленых тарифов не будет. Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик, сообщает РБК-Украина.

"Никаких ретроспективных изменений зеленых тарифов принудительных не будет. В министерстве мы этого не рассматриваем. Вместе с тем никаких увеличений зеленых тарифов, конечно, также не будет. Наша задача – это обеспечить инвестиционную привлекательность сектора, но в то же время сделать ее устойчивой в средне- и долгосрочной перспективе. Так, как это есть сейчас, по нынешним зеленым тарифам, это не старт. То есть, в любом случае мы предлагаем добровольное уменьшение тарифа и продление срока выплат. Добровольно", - сказал Чижик.

Замминистра отметил, что министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов ВИЭ, которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

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"Мы предлагаем различные условия реструктуризации для проектов, которые уже установлены, уже генерирующие мощности, и для объектов, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, в том числе в начале следующего года. Если речь идет об объектах, которые уже генерируют, мы предлагаем уменьшение зеленого тарифа на примерно 15-25% для СЭС с продлением срока выплат на 5-10 лет. Для ВЭС установленно уменьшение тарифа примерно на 10% с продолжением срока на 5-10 лет. Подобные условия также для проектов, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году", - сообщил Чижик.

Как известно, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым исправил несогласованность между положениями закона "Об альтернативных источниках энергии", в результате чего владельцам домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт гарантирована возможность продавать электричество в сеть по "зеленому" тарифу без ограничения по месту их установки.

А о том, почему украинские аналитики называют происходящее в отрасли "зеленым" эндшпилем, смотрите в сюжете.

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