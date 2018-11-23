Минфин о принятии госбюджета-2019: Наблюдали, затаив дыхание

Вчера, 09:26

"За" законопроект проголосовали 240 депутатов

Фото: S. Revera
Фото: S. Revera

Принятие доработанного ко второму чтению проекта бюджета-2019 очень важно для Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов.       

"Этот бюджет и его своевременное принятие – невероятно важны для Украины. Спасибо народным депутатам, особенно – налоговому и бюджетному комитетам, председателю Верховной Рады, премьер-министру и всему правительству, всей команде Минфина, которая работала над проектом бюджета, всем, кто поддерживал и вместе с нами, затаив дыхание, наблюдал за этим жизненно важным голосованием", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что Украина с принятием бюджета на 2019 год получила новые перспективы.

Напомним, Верховная Рада в 6 часов утра 23 ноября 240 голосами таки приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019 год. Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов.

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 "За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов, "против" – 28, воздержались 22 парламентария.

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бюджет, Верховная Рада, реакция, Минфин, принятие, бюджет-2019

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