Принятие госбюджета в Раде затягивается

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объявила о продлении перерыва в заседании парламента до часу ночи 23 ноября.

"Я объявляю перерыв до часа ночи. Уважаемые коллеги, продолжается работа над поправками налогового комитета. Депутаты работают. Через полтора часа мы встретимся в сессионном зале, пройдем по поправкам. По регламенту", − отметила Геращенко.

Отметим, заседание Верховной Рады должно было начаться в 23.30.

Напомним, днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9284 с изменениями в Бюджетный кодекс и перенесли его рассмотрение на вечернее заседание.

Позже депутаты во втором чтении проголосовали за первый законопроект из пакета бюджета-2019 №9084 О внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Проект бюджета предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП. Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Доходы сводного бюджета планируется увеличить на 18,1 млрд грн – до 1,31 трлн гривен. Это будет возможно благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые Рада уже приняла в первом чтении. Новшества предусматривают повышение некоторых налогов и введения лимита на посылки. Также учитываются последствия принятия законов о растаможке авто.

Напомним, Бюджет-2019 в первом чтении Рада приняла 18 октября. 14 ноября Кабинет министров одобрил доработанный ко второму чтению проект бюджета-2019 и направил его в парламент.