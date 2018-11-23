Принятие госбюджета в Раде затягивается

Вчера, 00:50

Перерыв в заседании Рады в ожидании итогов работы налогового комитета продлен до 1:00


Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объявила о продлении перерыва в заседании парламента до часу ночи 23 ноября.

"Я объявляю перерыв до часа ночи. Уважаемые коллеги, продолжается работа над поправками налогового комитета. Депутаты работают. Через полтора часа мы встретимся в сессионном зале, пройдем по поправкам. По регламенту", − отметила Геращенко.

Отметим, заседание Верховной Рады должно было начаться в 23.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9284 с изменениями в Бюджетный кодекс и перенесли его рассмотрение на вечернее заседание.

Позже депутаты во втором чтении проголосовали за первый законопроект из пакета бюджета-2019 №9084 О внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Проект бюджета предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП. Проект основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Доходы сводного бюджета планируется увеличить на 18,1 млрд грн – до 1,31 трлн гривен. Это будет возможно благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые Рада уже приняла в первом чтении. Новшества предусматривают повышение некоторых налогов и введения лимита на посылки. Также учитываются последствия принятия законов о растаможке авто.

НапомнимБюджет-2019 в первом чтении Рада приняла 18 октября. 14 ноября Кабинет министров одобрил доработанный ко второму чтению проект бюджета-2019 и направил его в парламент. 
бюджет, Рада, законопроект, депутаты, заседание, Геращенко, налоговый кодекс, Бюджетный кодекс

Вы сейчас просматриваете новость "Принятие госбюджета в Раде затягивается". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Верховная Рада. Фото: архив

Рада изменила Бюджетный кодекс Украины

22 Ноября, 17:14

Облсоветы получили право брать внешние кредиты и предоставлять гарантии

Экономика

"Один из самых сложных за историю Украины": в Раде оценили бюджет-2019

22 Ноября, 10:39

Главная смета страны должна решать актуальные экономические задачи, считает депутат
Загрузка...

Экономика

Фото: "Сегодня"

Доработанный проект бюджета-2019 уже в Раде: что изменилось

20 Ноября, 09:32

Власти надеются увеличить доходы сметы за счет растаможки авто и налоговых новшеств

Политика

Госсмета-2019. В четверг парламентарии могут начать работу над выделением образованию 242 млрд грн

Планы Рады на неделю: переименование областей, ранний бюджет и порно

20 Ноября, 06:49

Хотят ужесточить наказание за публичные дома и ввести налог на посылки

Политика

Верховная Рада. Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine

Госбюджет-2019 нужно принять на этой неделе: Парубий озвучил план работы Рады

19 Ноября, 12:45

Глава парламента объяснил лидерам фракций, почему срочно нужно решить вопрос с бюджетом

Экономика

Фото: pixabay.com

Кабмин одобрил проект бюджета-2019 ко второму чтению

14 Ноября, 12:57

Проект главного финансового документа страны доработали с учетом законов об акцизах и растаможке "евроблях"
Загрузка...