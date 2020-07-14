Принятие законопроекта о зеленой энергетике на этой неделе возобновит инвестиции в Украину – эксперт

Законопроект базируется на положениях меморандума между инвесторами ВИЭ и правительством

Принятие на этой неделе в Верховной Раде во втором чтении законопроекта №3658 о сокращении зеленых тарифов позволит стабилизировать ситуацию в области возобновляемой энергетики, благодаря чему инвесторы возобновят финансирование экологически чистой энергетики в Украине.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время презентации исследования "Комплекс решений для устойчивого развития ВИЭ в Украине", где указано, что принятие данного законопроекта является ожидаемым для инвесторов, пишет Politeka.

"Принятие законопроекта будет индикатором для многих инвесторов. А именно в вопросе – насколько Украина способна выполнять свои обязательства", – сказал Омельченко.

По его словам, достигнутый компромисс между инвесторами и правительством Украины в виде меморандума, а также подготовленного на его базе законопроекта свидетельствует о взаимном желании выйти из критической ситуации, которая сложилась.

"Компромисс может решить проблемы финансирования и дальнейшие перспективы возобновляемой энергетики", – отметил эксперт.

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Как сообщалось, 25 июня Комитет по энергетике и ЖКХ единогласно одобрил законопроект №3658. 3 июля депутаты поддержали данный законопроект в первом чтении.

По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Ключевые положения законопроекта предусматривают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (16 млрд грн) перед предприятиями "зеленой" электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Секретариат энергосообщества ранее заявил, что парламент должен до выхода на летние каникулы (середина июля) принять законопроект №3658 в целом. Кроме того, высокопоставленные члены Конгресса США призвали президента Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

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