Принятый бюджет-2019 проверит МВФ: Маркарова озвучила перспективы для Украины

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2019 год еще пройдет утверждение в Международном валютном фонде (МВФ) для получения Украиной финансовой помощи. Об этом она сказала на брифинге.

Маркарова напомнила, что Украина обсуждала проект бюджета с МВФ на всех его стадиях, а теперь остался последний шаг для предоставления макрофинансовой помощи Украине.

"Сейчас проект бюджета будет направлен на консультации с нашими партнерами. В ближайшее время мы перейдем к выбору даты, когда МВФ будет выносить на рассмотрение вопрос утверждения новой программы (финпомощи. – Ред.) для Украины. Деньги первого транша пойдут в резервы Национального банка Украины. ... Утверждение программы также откроет нам возможность получения макрофинансовой помощи от Евросоюза", – заявил Маркарова.

Напомним, недавно в МВФ прогнозировали, что Украина получит транш по новой программе до конца года, но были два условия: повышение тарифов на газ и утверждение госбюджета. С первым справились раньше, а финансовую смету государства приняли сегодня утром.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что сегодняшнее решение парламента позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь. Он заявил, что принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный.