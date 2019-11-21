Приостановка выплат больничных: в Минсоцполитики рассказали, что происходит

Олег Коваль. Фото: facebook.com/olegkoval29

Министерство социальной политики гарантирует продолжение штатного режима выплат застрахованным лицам, которое осуществляет Фонд социального страхования. Об этом заявил заместитель министра Олег Коваль на брифинге для СМИ, передает пресс-служба ведомства.

"Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн. Вчера на счетах фонда было 429 млн грн, а сегодня уже 550 млн грн. То есть деньги у них есть. Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством Фонда", - подчеркнул Олег Коваль.

По словам заместителя министра, заявление о приостановлении выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова.

"Приостановление перечислений денег возможно лишь в случае, когда есть устное или письменное указание руководителя исполнительной дирекции Фонда. Оснований для приостановления нет", – объяснил чиновник.

Как отметил Олег Коваль, Министерство социальной политики ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с кем-либо, кто фигурирует в уголовных делах, особенно если речь идет о хищении общегосударственного имущества.

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В Минсоцполитики сообщили, что Евгений Баженков является фигурантом 2 уголовных дел, касающихся приватизации государственного имущества. Он был уволен 15 мая 2018 решением правления Фонда, основанием для чего стали указания Бажанкова об изменении формы собственности с государственной на частную 71 объекта.

"8 ноября Печерский суд. Киева отменил решение правления Фонда об увольнении Баженкова. 14 ноября в реестре судебных решений появился неполный текст решения суда и в этот же день Баженкова "возобновил" частный нотариус. 18 ноября Министерство социальной политики подало жалобу на действия исполнителя в Министерство юстиции, но поскольку полного решения суда нет, это блокирует процедуру подачи апелляции на решение суда. Судья, который вел дело, ушел в отпуск на неопределенное время", – говорится в сообщении.

Для разрешения ситуации и недопущения манипуляций с Фондом, Министерство социальной политики поддерживает законопроект №2275, разработанный Комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (относительно усиления роли государства в управлении Фондом).

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Как подчеркнул Олег Коваль, в ближайшее время вопрос будет урегулирован.

Ранее в Фонде заявили, что с 20 ноября 2019 вынужденно приостановили перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам.

"Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, которые были утверждены бюджетом Фонда", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для возобновления выплат необходимо внести изменения в бюджет Фонда на 2019 год. Этот вопрос будет решаться на внеочередном заседании Фонда, которое состоится 26 ноября.

Однако в Министерстве социальной политики сообщили, что информация о прекращении выплаты больничных и пособий по беременности и родам, не соответствует действительности.

Кроме того, в Минсоцполитики заявили о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины. В ФССУ эту информацию опровергли.

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