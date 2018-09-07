"Пришло время платить": Гройсман рассказал об обязательствах Украины

Премьер-министр уверен, что у страны есть шанс на рост зарплат и пенсий

Украинские власти должны принять решений из-за внешних обязательств страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам необходимо выполнять условия международных партнеров. Объясню почему. С 2005 года по 2013 год у нас накопилось 50 млрд долларов внешних долгов. Кто принимал эти деньги и куда девал, я не знаю. Бывшие руководители вместо того, чтобы вложить их в развитие государства, довели ситуацию до критической. В 2014 году экономика Украины упала. А у нас на руках остались огромные счета по долгам. Тогда у правительства были два варианта: или платить деньги, или объявить дефолт. Что такое дефолт? Обвал экономики, резкий рост цен, который "съест" зарплаты и пенсии. Было принято решение о реструктуризации долгов, 5 млрд долларов нам списали. Но сейчас пришло время платить и выполнять условия международных партнеров, среди которых в том числе и единая цена на газ для промышленности и населения", – заявил Гройсман.

Он отметил, что сейчас экономика Украины начинает расти.

"Это означает, что в 2019 году у нас есть шанс производить больше продукции и, как результат, работник будет получать большую зарплату, а пенсионер – справедливую пенсию", – уточнил премьер.

Напомним, стратегия управления госдолгом, которую ранее утвердил Кабинет министров, предусматривает, что к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в 2018 году. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%.

Минфин также предложил передать управление госдолгом независимому учреждению. По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, ведомство совместно со Всемирным банком уже прорабатывает механизмы для создания такого агентства.

Напомним, за июль-2018 Украина сократила долларовый госдолг. При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за июль вырос.

Подробнее о новой Стратегии управления госдолгом читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги".