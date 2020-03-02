Пока Украина и МВФ готовят новую программу, Киев готовится к весенней раздаче долгов. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам уже в первые дни месяца, что станет важным фактором ослабления гривни.

"График ближайших выплат кредиторам: 1 марта – выплаты по еврооблигациям на 419 млн долл, 4 марта – погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн, 11 марта – платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долл, – это уже более чем на 25 млрд грн, – подсчитал Пендзин. – А 25 марта – платеж по еврооблигациям на 110 млн долл – еще 2,7 млрд грн".

По словам эксперта, это может привести к существенному ослаблению гривни вскоре после 8 марта, когда страна вернется к работе после трех выходных дней.

Подробнее о том, что будет происходить с курсом доллара в Украине в самое ближайшее время, читайте в материале:Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта

В тренде Пришло время раздавать долги: сколько Украина заплатит в марте

А тем временем коронавирус ударил по украинским облигациям. По словам экспертов, ситуация изменилась и на рынке евробондов, и на рынке ОВГЗ.

Также ранее сообщалось, что стремительное распространение коронавируса ударило по мировым финансовым рынкам. Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года. Кроме того, цены на нефть рухнули до минимума за два года.

Как известно, коронавирус проник уже в 65 стран мира, в целом насчитывается более 89 тысяч заразившихся, более 3 тысяч случаев закончились летальным исходом.

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