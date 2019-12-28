Пристайко рассказал, как Германии аукнется строительство "Северного потока – 2"

Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют, отметил дипломат

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился с предупреждением к Германии и Франции о зависимости от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом он сказал в интервью изданию редакционной группы RedaktionsNetzwerk Deutschland, передает DW.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", – заявил Пристайко.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют (...) У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", – подчеркнул министр.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

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Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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