Пристайко встретился с датским коллегой: озвучена общая позиция по "Северному потоку – 2"

Проект "Северный поток – 2", который реализуется в обход Украины, представляет существенную угрозу для безопасности и окружающей среды в Европе. Эту позицию разделяют министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега из Дании Йеппе Кофод, информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся обмен мнениями относительно строительства газопровода "Северный поток – 2". Констатирована общая позиция о существенной угрозе этого проекта для европейской безопасности и окружающей среды", – говорится в сообщении МИД по итогам встречи министров на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН сегодня, 26 сентября.
Кофод подтвердил неизменность позиции нового правительства Дании по поддержке евроинтеграционного курса и осуществления реформ в Украине.
"Стороны также обсудили шаги, которые сейчас предпринимаются с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – заключили в МИД.
Новости "Сегодня" писали, что в июле 2019 года глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, которого пока нет.
В МИД Украины отметили, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.
На встрече в Нью-Йорке президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили, как помешать строительству "Северного потока – 2", который они также назвали угрозой для энергетической безопасности Европы.
"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.
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