Инвестиции в Украину заметно упали: эксперты назвали причину

Иностранцы, желающие вложить деньги в нашу экономику, по-прежнему не выстраиваются в очередь, отмечают специалисты

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Согласно данным Госстата, первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций в Украину в составил 45,5 млн долларов.Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приток вложений сократился более чем на 58%. Как стоит понимать эти цифры, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"58% – не то, на что стоит обращать внимание, – говорит финансовый эксперт Тарас Козак. – Чистый прирост – 45 млн долларов - это очень смешные цифры. Инвестиции считаются в миллиардах долларов в такой большой экономики, как Украина. Размер нашей экономики около 130 млрд долларов.".

Впрочем, экономисты полагают: говорить о существенных изменениях в настроениях инвесторов не приходится.

"Если посмотреть на сумму инвестиций, они за последние пять лет почти не растут, – отметил экономист Александр Охрименко. – Поэтому пришло два инвестора – выросли [прямые инвестиции], пришел один – сразу быстро упали. В прошлом году было несколько инвестиций, связанных с аграрным сектором, в этом году – нету. Но и то не были существенные суммы. Ведь если за весь 2018 год – 2 млрд долл., то в 2010 году это было 12 млрд долл.".

"Эта сумма о том, что Украина по-прежнему не интересна для иностранных инвесторов. Не стоит очередь иностранцев инвестировать в Украину", – считает Тарас Козак.

Он также отмечает, что свою лепту в статистику внесли и выборы – инвестиции в страну, где в один год и президентские, и парламентские выборы – рискованны.

При этом ранее сообщалось, что украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции. Увеличились не только суммы вложений, но и общее число сделок.

О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине в целом, "Сегодня" рассказывал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.

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