ПриватБанк должен выплатить 9 млрд грн братьям Суркисам – решение суда

Правительство не согласно с решением суда и обжалует его в апелляционном суде

Почти девять миллиардов гривен должен заплатить государственный ПриватБанк шести британским компаниям, связанным с семьей бизнесменов Игоря и Григория Суркисов – их иск с соответствующими требованиями удовлетворил Печерский районный суд Киева. В правительстве с этим решением категорически не согласились.

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"Правительство не согласно с соответствующим постановлением суда и обжалует его в апелляционном суде. Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", – заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, на своей страничке в Facebook.

Напомним, история судебных тяжб Суркисов с государством из-за ПриватБанка – длинная и полная перипетий. Еще в 2017 году Нацбанку предъявили 42 судебных иска по поводу ПриватБанка. Свзяанные с "Приватом" лица намеревались оспорить законность процедуры bail-in. В частности, истцами выступаюли Игорь и Григорий Суркисы, их отец Рахмиль Суркис, Светлана Суркис, Марина Суркис, Полина Ковалик (является одним из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо", а также оффшорные компании – Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

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Позже, в 2019 году, суд отложил дело о национализации ПриватБанка из-за иска семьи Суркисов.

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