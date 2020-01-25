ПриватБанк продает недвижимость в Днепре: фото

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлен административно-общественный комплекс в центре Днепра, рядом с домом Леонида Брежнева. Продавец – государственный ПриватБанк, сообщила пресс-служба торговой площадки.

"На территории комплекса находится также историческое здание – усадьба генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Это была его официальная резиденция. Также в здании проживал известный советский партийный и государственный деятель Мендель Хатаевич", – отмечается в сообщении OpenMarket.

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Аукцион назначен на 4 февраля, стартовая цена лота – 97,95 млн гривен.

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"Лот является очень привлекательной инвестицией, и поэтому, думаю, на него будет большой спрос среди местных бизнесменов. Возможно также, кто-то захочет купить здание именно из-за усадьбы Брежнева", – прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Также новости "Сегодня" побывали на наибольшем складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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