ПриватБанк пустил с молотка девять нефтебаз

Входящий в список системно важных банков Украиныгосударственный ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ") девять нефтебаз за 15,6 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
Нефтебазы находятся в Сумской, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областях.
"Общая начальная стоимость лотов составляла – 9,4 млн грн, но благодаря конкурентным и открытым торгам удалось дополнительно заработать 6,2 млн грн", - сообщил гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Он добавил, что нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению.
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"Для ПриватБанка мы уже заработали за время нашего сотрудничества 161 млн грн", – напомнил Вишнев.
Напомним, после национализации ПриватБанк заявил о курсе на продажу непрофильного имущества.
Кроме того, государственный ПриватБанк судится с Россией из-за Крыма. Оккупация полуострова, которая длится уже пять лет, привела к потере 9 млрд долларов финучреждения.
Ранеесайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть ;благодаря приобретению арестованного имущества.
Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:
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