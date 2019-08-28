ПриватБанк пустил с молотка девять нефтебаз

Фото: OpenMarket

Входящий в список системно важных банков Украиныгосударственный ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ") девять нефтебаз за 15,6 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Нефтебазы находятся в Сумской, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областях.

"Общая начальная стоимость лотов составляла – 9,4 млн грн, но благодаря конкурентным и открытым торгам удалось дополнительно заработать 6,2 млн грн", - сообщил гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Он добавил, что нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению.

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"Для ПриватБанка мы уже заработали за время нашего сотрудничества 161 млн грн", – напомнил Вишнев.

Напомним, после национализации ПриватБанк заявил о курсе на продажу непрофильного имущества.

Кроме того, государственный ПриватБанк судится с Россией из-за Крыма. Оккупация полуострова, которая длится уже пять лет, привела к потере 9 млрд долларов финучреждения.

Ранеесайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть ;благодаря приобретению арестованного имущества.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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