ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужно

Юристы объяснили, к чему приведет переход акций "Привата" к Кабмину

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Государственный ПриватБанк, который национализировали в 2016 году, перешел от Министерства финансов в собственность Кабинета министров Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Министерство финансов стало владельцем 100% акций ПриватБанка 21 декабря 2016 года после того, как эти акции ему за 1 гривню продал Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документах НБУ владельцем банка с тех пор стало оказываться "государство Украина в лице Министерства финансов".

Однако в документе от 25 сентября 2019 года уже указано, что владельцем ПриватБанка является "государство Украина в лице Кабинета министров".

Как объяснил сайту "Сегодня" адвокат Валерий Кострюков, такое решение может быть связано с продолжающимися судами экс-владельцев ПриватБанка против государства в лице Минфина. Учитывая то, что иски были поданы именно против этого ведомства, теперь, когда акции банка перешли Кабмину, судебные процессы придется начинать заново.

"Ответчик меняется. Надо привлекать Кабмин и весь процесс начинать сначала", – сказал Кострюков.

Кроме того, переход "Привата" в непосредственную собственность правительства повысит уровень безопасности банка, уверен юрист Иван Либерман. И, по его словам, это касается не только судов с экс-владельцами, но и вложенных в банк средств украинцев.

"Уровень безопасности финучреждения подняли до уровня контроля исполнительной власти, ведь Кабмин – руководящий орган исполнительной власти, а Минфин все же их подчиненные. <...> То есть уже будет говорить не просто чиновник, а премьер-министр", – считает Либерман и подчеркивает, что никаких физлиц среди совладельцев в конечных бенефициарах ПриватБанка сейчас точно быть не может.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

Кроме того, в ноябре-2019 НБУ завершил стресс-тест ПриватБанка. В Нацбанке пришли к выводу, что государственное финучреждение является устойчивым к возможным кризисам.

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