ПриватБанк судится с Россией из-за Крыма: названа сумма потерь

Государственный банк уже выиграл в арбитраже дело по сути

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Оккупация Крыма, которая длится уже пять лет, привела к потере украинским государственным ПриватБанком 9 млрд долларов. Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью "НВ.Бизнес".

"Иск [в инвестиционный арбитраж в Гаагу] подан на сумму свыше 1 млрд долларов. Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов - это валютная позиция, это кредиты", – заявила Пахачук.

Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.

Среди других проблем Пахачук назвала долг компаний, вероятно, подконтрольных бывших владельцам банкам, достигший 240 млрд грн в гривневом эквиваленте, из которых 212 млрд грн подтверждены аудиторским заключением. Комментируя влияние последних судебных решений, принятых в пользу экс-владельцев банка, Пахачук отметила, что "этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае".

"На "судебный" информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте. Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро", – сказала Пахачук.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена.

Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение. Также апелляцию подал и сам государственный ПриватБанк.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

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