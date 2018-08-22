Приватизацией в Украине заинтересовался Кувейт

Сегодня, 06:10

Инвесторов из Кувейта привлекают торговые и офисные центры, выставленные на продажу

Фото: Nick Youngson / thebluediamondgallery.com
Фото: Nick Youngson / thebluediamondgallery.com

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и представители руководства Кувейтской инвестиционной администрации (КИА) на встрече, состоявшейся в Киеве, обсудили возможное участие кувейтской стороны в приватизации украинских государственных предприятий, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Руководство КИА отметило заинтересованность кувейтской стороны в инвестировании в украинские проекты как собственных средств, так и активов инвестиционных фондов в первичное размещение акций украинских компаний на мировых биржах, недвижимость, финансовый рынок, сферу услуг", – сообщили в пресс-службе МЭРТ.

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В частности, присутствующие на встрече первый инвестиционный директор КИА Абдалла Абдулвахаб Аль-Рамадан и заместитель главы миссии Мубарак Альмуавшарджи обратили внимание представителей украинского министерства на готовность инвестировать через покупку рентабельных предприятий, а также торговых и офисных центров.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работали.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.
Кувейт, приватизация, МЭРТ, Минэкономразвития, Нефьодов

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