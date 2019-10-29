Приватизация и концессия: на форуме в Мариуполе представят список предприятий

Сегодня, 29 октября, в Мариуполе во время первого инвестиционного форума RE:THINK Invest in Ukraine под эгидой президента Украины Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины представит перечень первых объектов для приватизации. Об этом сообщила замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"На форуме в Мариуполе будут представлены и объекты концессии, и концессионные конкурсы, которые сейчас запущены. Это два порта – "Херсон" и "Мариуполь". Также от Фонда госимущества будет презентация по приватизации тех первых объектов, на которых Фонд госимущества фокусироваться", – цитирует Ковалив пресс-служба Офиса президента.

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В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что в инвестиционном форуме ожидается более 50 представителей международных и украинских организаций и международных финансовых корпораций. Также в Мариуполе представят инвестиционные проекты, с которых начнется восстановление Донбасса.

Как сообщалось, 28 октября Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр". После нового года Государственное управление делами обещает направить на приватизацию еще девять объектов. Что именно хочет продать Офис президента, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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