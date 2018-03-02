Приватизация по-новому: Порошенко подписал закон

Сегодня, 15:56

Новые правила приватизации, инвестиционные советники и "голландские аукционы" станут реальностью для госпредприятий

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О приватизации государственного имущества" (№ 7066), сообщил в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", – написал Цеголко.

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Как подчеркнул ранее глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров, в законе максимально ограничено участие российского капитала в приватизации.

Отметим, в карточке законопроекта на момент подготовки материала к публикации нет информации о том, что президент подписал законопроект о приватизации.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая перед депутатами перед голосованием по закону о приватизации, отметил, что принятие законопроекта и реализация его положений позволит не только восстановить эффективность госпредприятий, но и улучшить жизнь украинцев в целом.

Основные положения законопроекта

Принятый в парламенте законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом вместо семи. Законопроект также предполагает разделение объектов приватизации на две группы (вместо пяти): большая приватизация и малая приватизация. В документе задан четкий критерий разделения – большим госпредприятием будет считаться компания, стоимость активов которой превышает 250 млн грн.

Оспаривание приватизации будет возможно в течение трех лет после ее проведения и в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство.

Кроме того, вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. При этом малые объекты приватизации будут продаваться через электронную площадку "ProZorro.Продажи".

Новый закон также вводит практику привлечения инвестиционных советников. Согласно новым правилам, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника – одного из инвестиционных банков с мировой репутацией. Советник будет изучать спрос на объект, искать потенциальных покупателей, общаться с ними и предлагать стартовую цену.

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Источник:

"Сегодня"

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