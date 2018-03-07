Приватизация по-новому: реформаторский закон вступил в силу

Сегодня, 7 марта, в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Так, ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, 6 марта. В законе указано, что он вступает в силу на следующий после публикации день.

Этот закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ), документ будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как усиливает защиту их прав.

В частности, закон предполагает разделение объектов приватизации на две группы (вместо пяти): большая приватизация и малая приватизация. В документе задан четкий критерий разделения – большим госпредприятием считается компания, стоимость активов которой превышает 250 млн грн.

Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. При этом малые объекты приватизации будут продаваться через электронную площадку "ProZorro.Продажи".

Оспаривание приватизации теперь возможно в течение трех лет после ее проведения и в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство.

Новый закон также вводит практику привлечения инвестиционных советников. Так, объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника – одного из инвестиционных банков с мировой репутацией. Советник будет изучать спрос на объект, искать потенциальных покупателей, общаться с ними и предлагать стартовую цену.

Как подчеркивал ранее глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров, в законе максимально ограничено участие российского капитала в приватизации.

премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая перед депутатами перед голосованием по закону о приватизации, отметил, что принятие законопроекта и реализация его положений позволит не только восстановить эффективность госпредприятий, но и улучшить жизнь украинцев в целом.

Как ранее отмечал замминистра экономразвития Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине тихо умирают 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация.