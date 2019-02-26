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"Приз – квартира или машина": украинцев предупредили о финансовых мошенниках

Сегодня, 13:30

Финкомпании без лицензий подделывают подпись члена Нацкомфинуслуг

Фото: Pixabay
"Приз – квартира или машина": украинцев предупредили о финансовых мошенниках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/522/8b9/5c75228b98efa.jpg Экономика Финкомпании без лицензий подделывают подпись члена Нацкомфинуслуг

В Украине появились новые виды финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным Нацкомисии, аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля. 

"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", – заявили в Нацкомфинуслуг.

В комиссии призвали сообщать обо всех подобных случаях в правоохранительные органы на линии сообщения.

"На сайтах мошеннических финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова. ... По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила украинцев об опасных и мошеннических инвестициях. Чаще всего таковыми оказываются бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты. 

Также в Украине зафиксировали бум афер с онлайн-кредитами. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет займы на ее имя – если раньше для этого нужно был хотя бы паспорт, теперь хватает просто информации:

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Тег мошенничество, мошенники, аферисты, выигрыш, схема, нацкомфинуслуг

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