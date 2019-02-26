"Приз – квартира или машина": украинцев предупредили о финансовых мошенниках
Финкомпании без лицензий подделывают подпись члена Нацкомфинуслуг
В Украине появились новые виды финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
По данным Нацкомисии, аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.
"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", – заявили в Нацкомфинуслуг.
В комиссии призвали сообщать обо всех подобных случаях в правоохранительные органы на линии сообщения.
"На сайтах мошеннических финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова. ... По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила украинцев об опасных и мошеннических инвестициях. Чаще всего таковыми оказываются бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты.
Также в Украине зафиксировали бум афер с онлайн-кредитами. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет займы на ее имя – если раньше для этого нужно был хотя бы паспорт, теперь хватает просто информации:
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