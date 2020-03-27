Призрак новой программы: стало известно, чего ждет МВФ от Украины

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Украина примет закон об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности, который уже внесен в Верховную Раду. Об этом говорится в официальном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования. Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - заявила Георгиева.

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Напомним, в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы не были подписаны, поскольку наши власти не смогли выполнить два условия, необходимые для старта новой программы.

Кроме того, в начале марта Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg сказал: "Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем".

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