В Украине стартовала земельная реформа: что нужно знать о проблемном законе

/ Фото: Pixabay

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Пожалуй, в новейшей истории Украина самая болезненная реформа – земельная. Последний раз "земельный вопрос" был провален в парламенте 20 декабря 2018 года, когда в Украине в десятый раз продлили мораторий на землю. "За" то, чтобы оставить в силе формальный запрет на продажу земель сельхозназначения, проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Между тем, отмена моратория является одним из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, и прописано в коалиционном соглашении. Об этом неоднократно напоминал пятый президент Украины Петр Порошенко.

И вот, свершилось: 13 ноября Верховная Рада наконец-то приняла в первом чтении закон о земельной реформе– законопроект №2178-10 про оборот земель сельскохозяйственного назначения. За законопроект проголосовало 240 нардепов.

Законопроект был рекомендован профильным комитетом для принятия за основу. Его рассмотрение на заседании Рады началось с утра наряду с еще десятью законопроектами.

В рамках реформы планируется навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Какой путь пришлось проделать стране к первым реальным шагам по направлению к земельной реформе – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Перекладывали ответственность

Земельной реформе в Украине немногим меньше, чем украинской Независимости: этот вопрос власти не могут решить с 1991 года. Для того, чтобы создать в стране инфраструктуру рынка земли и обеспечить нормативное урегулирование земельных отношений, в качестве временной меры 18 января 2001 года Верховной Радой Украины был принят закон № 2242-III, который вошел в новейшую историю Украины как мораторий на продажу сельхозземли.

Согласно этому закону, до принятия Земельного кодекса собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки – однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд. Мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет закон "Об обороте земель".

Предполагалось, что мораторий будет действовать до 2005 года, но для депутатов "временная мера" – понятие растяжимое. Действие временного запрета продлевали 10 раз – в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. И только в 2016 году правительство впервые четко задекларировало необходимость снятия моратория, но так и не сняло его. На необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли не раз настаивал президент Порошенко.

Когда в очередной раз Рада продлила мораторий на продажу земли 10 ноября 2015 года, одной из проблем, почему не удается быстро подготовить и принять необходимые законы, депутаты называли незавершенность процесса создания земельного кадастра. По словам главы Госгеокадастра Максима Мартынюка, на тот момент государственный земельный кадастр был заполнен всего на 11%. Для завершения инвентаризации земель необходимо было порядка 2,5 млрд грн.

При этом официально сообщалось, что с 1 января 2013 года в Украине заработал электронный земельный кадастр, в котором содержится информация о 50 млн участков. Но как всегда, он требовал доработки и по факту был бесполезным.

Среди других проблем называлось отсутствие в стране Земельного банка и Аграрной биржи.

Профильный комитет ВР "отфутболил" разработку закона "Об обороте земель", который должен был быть готов до 1 марта 2016 года, Кабинету министров, а тот передал эстафету Минэкономразвития и МинАПК. И так продолжалось до последнего времени.

"За" и "против"

Любопытно, что против земельного закона выступили сами фермеры. 11 ноября акция протеста фермеров прошла по всей стране, и это не преувеличение: в ходе акции протестующие перекрыли дороги в 13 регионах.Участники требовали отозвать законопроект, поскольку, по их мнению, это приведет к уничтожению малых и средних фермеров.

А в день принятия закона, 13 ноября, протесты ожидаемо переместились под здание Рады. Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Богдан Аминов, протестующие принесли под стены парламента свинью в гробу. Свинья, подчеркнул журналист, настоящая.

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

Как рассказала сайту "Сегодня" соорганизатор всеукраинской акции, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, протестующие поставили на обочине дорог сельхозтехнику, а сами переходили трассы туда-обратно, не давая проехать транспорту. Из-за этого образовались длинные пробки, но полиция, по словам Ирины, не вмешивалась, а водители с пониманием отнеслись к требованиям селян.

"Принятие этих законов оставит без работы 3,5 млн фермеров, которые арендуют землю у пайщиков и платят в год за аренду по 200 долларов с гектара, как в Европе, – говорит Ирина Паламар. – Если требования людей не будут услышаны, то они готовы уже завтра установить палаточный городок возле Верховной Рады".

По словам Паламар, фермеры не выдержат конкуренции со стороны зарубежных корпораций, которые либо выкупят землю у пайщиков, либо станут платить им больше за аренду. Но фермеры еще и вкладывают в инфраструктуру, строят мини-заводики, цехи по переработке продукции, объекты соцкультбыта (магазины, парикмахерские и т. д.), обеспечивая селян работой и сервисом. Всего этого, по мнению фермеров, не будет, если придут иностранцы.

Впрочем, еще 9 ноября глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера: "Конец эпохи бедности" на телеканале "Украина" заявил о том, что право покупать украинские земли в рамках нового законодательства о земельном рынке иностранцы получат через четыре года.

По словам главы ОП, в первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы. По крайней мере, в первые годы.

"Неправда, что там иностранцы. Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли – именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то", – заявил Богдан.

По его словам, законопроект об отмене моратория на продажу сельхозземель предоставит возможность легализовать договор продажи земли, а потому ликвидирует схемы "серого рынка".

А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в своем видеобращении, что "компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме". По его словам, соответствующий пункт будет прописан в законе.

Как рынок земли сможет изменить жизнь украинцев?Главными положительными моментами от отмены запрета на продажу сельхозземли экс-член аграрного комитета ВР Михаил Апостол, эксперт агрорынка Алексей Катюха и президент Украналитцентра Александр Охрименко считают:

Миллиардные суммы за проданные паи вытащат из нищеты село, так как старики получат капитал, который можно будет положить в банк под проценты;

За счет внедрения передовых технологий вырастет урожайность и уровень квалификации аграриев;

За счет уплаты налогов улучшится инвестклимат и доходы бюджета;

Появятся новые рабочие места, в свою очередь – прекратится отток молодежи из села;

При этом Охрименко отмечает, что продажа паев — дело добровольное, но надо ввести штрафы для их владельцев за то, что они не обрабатывают землю. Альтернатива самостоятельному хозяйствованию — аренда или продажа.

Кроме того, выиграет банковская система и экономика в целом, ведь в оборот будут введены новые активы стоимостью в десятки миллиардов долларов, под которые участники рынка смогут брать кредиты.

Последним вопросом особенно обеспокоен Международный валютный фонд. Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден особенно подчеркнул, что запрет на продажу "мешает полноценному развитию сельхозсектора и использованию земли под залог для кредитов".

Как рассказал сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, сделать украинские наши земли ценными для бизнеса помогут технологии, оборудование и инфраструктура.

"Ограничение пользования землей ведет к одному итогу – падение ценности земли. Ведь в ситуации, когда есть предложение, но ограничен или ликвидирован спрос, расти в цене ничего не может – нет покупателей. В связи с этим жители сел не получат доходов от земли, не могут ее продать. В таких условиях земля – это мертвый груз, который не имеет никакой ценности", – объясняет Пархоменко.

Впрочем, по его словам, сразу после открытия рынка земли, запланированного на 2020 год, цена на землю расти не начнет.А "миф о том, наша земля крайне цена для кого-то", назвал просто выдумкой.

"Он (рост цен – ред.) возможен только при росте спроса на этот товар. А спрос в свою очередь могут формировать как текущие участники рынка, так и новые. Но важно понять, что появление новых участников-иностранцев не происходит в момент. На сейчас стоимость земли в разных областях крайне разная. Наличие инфраструктуры, дорог, элеваторов, железной дороги или реки повышает ее стоимость. Также если на этом участке работают компании, ее ценность может вырасти. Но в большинстве случаев таких факторов нет, из-за чего ожидать появления очереди из покупателей не стоит, как и роста цены на нее", – говорит Пархоменко.

Он уверен, что земельная реформа может позволить Украине стать богаче, но любые ограничения и запреты только задержат этот процесс и не позволят жителям сельской местности продать и распоряжается участками на выгодных условиях.

В свою очередь, стоимость гектара после открытия рынка земли назвали в Минэкономики.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Открытие рынка земли в Украине состоится в октябре 2020 года.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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