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Зеленский: Проблему "Северного потока – 2" в пользу Киева может решить только Трамп

6 июля, 14:11

Президент добавил, что обсудит данный вопрос и с Анджеем Дудой

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп является единственным человеком, который может помочь Украине решить проблему со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки во Львовскую область, сообщает "112 Украина".

По его словам, данный вопрос он обсудит на встрече с американским лидером.

"Поэтому единственное решение этого вопроса – у меня будет встреча в США с президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что проблема "Северного потока – 2" будет обсуждаться и на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, которая состоится в сентябре.

Зеленский выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон "не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока – 2", так как на них влияет очень сильно их локальный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не могут".

Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах. В июне 2019 года компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта "Северный поток – 2" – отозвала одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, на прохождение газопровода через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм.

В мае сообщалось, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020 года.


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Тег Меркель, Зеленский, Трамп, Дуда, Макрон, Северный поток 2

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