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Проблемы УЗ на совести правления, наблюдательного совета, руководства Минтранса, – Скичко

4 августа, 16:00

Инна Бабур Инна Бабур

Скичко прокомментировал пикет работников УЗ под стенами министерства

Работники "Укрзализныци" дали свою оценку непрофессионализму, неэффективности и жадности руководства УЗ и Министерству транспорта и инфраструктуры Украины.

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Об этом написал глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко в Facebook, комментируя акцию протеста, начатую работниками УЗ под стенами министерства, сообщает "РБК-Украина".

"Отсутствие решения проблем компании грозит мощным социальным взрывом с непредсказуемыми политическими последствиями. И это будет на совести правления, наблюдательного совета УЗ, руководства Минтранса – всех тех, кто выписывает себе зарплаты и премии по несколько тысяч гривен в месяц, думая, что профессиональным железнодорожникам хватит и 12 000 в месяц", – считает Скичко.

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В случае невыполнения требований, протестующие обещают устроить постоянное пикетирование Министерства транспорта и инфраструктуры.

Напомним, в июле комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады объявил недоверие правлению "Укрзализныци" и поднял вопрос о сборе подписей за отставку министра транспорта Владислава Криклия.

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Укрзализныця железная дорога пикет Мининфраструктуры
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