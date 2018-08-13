Проблемы в Турции ударили по ценам на нефть

Сегодня, 19:39

Влияние обвала турецкой лиры на цены на нефть перевесило эффект от развивающегося конфликта США и Ирана

Фото: AFP
Фото: AFP

Нефть эталонных марок слабо снижается 13 августа на опасениях по поводу валютного кризиса в Турции, из-за которых в мире сократился спрос на рисковые активы, включая сырье.

Так, цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures 0,03 доллара (0,04%) – до 72,78 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,3 доллара (0,44%) – до 67,33 доллара за баррель.

Напомним, турецкая лира продолжает падать в понедельник, несмотря на заявления центробанка Турции о готовности поддержать финансовую систему страны любыми способами. Лира падает к доллару США на 7%, торгуясь близко к историческому минимуму в 6,88 лиры за доллар.

Тем временем, индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился в ходе торгов 13 августа на 0,2%. Отметим, 10 августа индекс завершил торги на максимуме с мая 2017 года. Укрепление американской валюты снижает спрос на сырьевые товары.

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"Существует риск, что проблемы Турции перекинутся на другие развивающиеся рынки, на которые приходится значительная доля роста мирового спроса на нефть. Трейдеры ждут, что власти Турции сумеют сдержать ситуацию и предложить эффективное решение", – рассказал глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен.

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Стоит добавить, что ранее турецкий центробанк, ставший более зависимым от президента, принял неоднозначное решение не повышать учетную ставку, хотя этого повышения ожидал турецкий бизнес. В результате турецкая лира отреагировала на это довольно болезненно.

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О рисках усиления зависимости турецкого центробанка и связанных с этим опасностей для перекредитованного за рубежом турецкого бизнеса в свое время предупреждали международные рейтинговые агентства.

В результате падение лиры уже привело к усилению обвала курса российского рубля и негативно сказалось на курсе доллара в Украине, а также в других развивающихся странах, например, в Индии.

Между тем, поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.
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Источники:

Интерфакс, "Сегодня"

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