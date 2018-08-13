Проблемы в Турции ударили по ценам на нефть

Влияние обвала турецкой лиры на цены на нефть перевесило эффект от развивающегося конфликта США и Ирана

Нефть эталонных марок слабо снижается 13 августа на опасениях по поводу валютного кризиса в Турции, из-за которых в мире сократился спрос на рисковые активы, включая сырье.

Так, цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures 0,03 доллара (0,04%) – до 72,78 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,3 доллара (0,44%) – до 67,33 доллара за баррель.

Напомним, турецкая лира продолжает падать в понедельник, несмотря на заявления центробанка Турции о готовности поддержать финансовую систему страны любыми способами. Лира падает к доллару США на 7%, торгуясь близко к историческому минимуму в 6,88 лиры за доллар.

Тем временем, индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился в ходе торгов 13 августа на 0,2%. Отметим, 10 августа индекс завершил торги на максимуме с мая 2017 года. Укрепление американской валюты снижает спрос на сырьевые товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Золото резко потеряло в цене на биржах: что это значит

"Существует риск, что проблемы Турции перекинутся на другие развивающиеся рынки, на которые приходится значительная доля роста мирового спроса на нефть. Трейдеры ждут, что власти Турции сумеют сдержать ситуацию и предложить эффективное решение", – рассказал глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен.

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Стоит добавить, что ранее турецкий центробанк, ставший более зависимым от президента, принял неоднозначное решение не повышать учетную ставку, хотя этого повышения ожидал турецкий бизнес. В результате турецкая лира отреагировала на это довольно болезненно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры

О рисках усиления зависимости турецкого центробанка и связанных с этим опасностей для перекредитованного за рубежом турецкого бизнеса в свое время предупреждали международные рейтинговые агентства.

В результате падение лиры уже привело к усилению обвала курса российского рубля и негативно сказалось на курсе доллара в Украине, а также в других развивающихся странах, например, в Индии.

Между тем, поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.