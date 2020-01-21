"Прочь от ВВП": экономист рассказал, как будут оценивать Украину в рейтингах

Украинская система образования оторвана от жизненных реалий / Фото: Pixabay

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22 января в швейцарском Давосе в 50-й раз собирается Всемирный экономический форум – одна из самых авторитетных площадок, участники которого обсуждают глобальные проблемы и тенденции мировой экономики, пытаются прогнозировать и улучшать будущее.

В этом году на Форуме впервые был представлен новый рейтинг – Глобальный индекс социальной мобильности , при этом выяснилось, что новые экономические рейтинги все чаще базируются не на ВВП, а на других показателях, и это, конечно, же касается и Украины. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Многие оценки Индекса сделаны не на основе официальных данных, а путем опроса людей насчет их удовлетворенности состоянием дел в той или иной области. И экономический эксперт Алексей Кущ объяснил сайту "Сегодня", почему это не случайно.

"Время количественных индексов – вроде ВВП, средней зарплаты – прошло. Понятно, что мы еще долго будем жить в мире количественных индексов, но сейчас начинается переходной этап к количественно-качественным индексам. И сейчас будут попытки не только такие индексы ввести, но и найти другие эффективные качественные и количественные показатели. А потом все перейдет на какие-то сложные композиции, учитывающие массу факторов, в которых экономика будет восприниматься как огромная матрица с каким-то агрегированным показателем вроде индекса человеческого счастья или чего-то еще", – говорит эксперт.

"В экономической науке уже есть такая фраза: "Прочь от ВВП". Она означает, что не все измеряется в количественных показателях. Потому что есть страны, вроде, с одинаковым ВВП, но при этом уровень жизни в них разный", – напомнил экономист.

Он привел пример, что после войны, урагана или других стихийных бедствий ВВП растет, потому что растут затраты на восстановление.

"Но это же не значит, что война или ураган должен расцениваться как позитивный фактор. Но качественные показатели будут очень сильно бить по таким странам, как наша. Потому что у нас представление о себе часто формируется под воздействием "фантомных болей" прошлого. А эти индексы очень безжалостны...", – считает эксперт.

"Этот индекс социальной мобильности оценивает, например, не образование само по себе, а трансфер образования в экономику и социальный уровень человеку. В Украине высшее образование не дает человеку социального статуса, он может с высшим образованием работать, скажем, официантом. Кроме того, в странах-лидерах образование – это проекция потребностей экономики. А у нас образовательная система является проекцией экономики 20-летней давности. Она готовит каких-то авиационных специалистов, инженеров, которым давно нет применения в реальном секторе экономики, которые вынуждены искать работу за рубежом. И само качество образования соответствующее. Поэтому в этом рейтинге мы оказываемся рядом со странами, в которых, по нашим представлениям, дела обстоят хуже, чем у нас", – подытожил Алексей Кущ.

Ранее сообщалось, что Украина в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В каких странах проще всего разбогатеть и легко ли это в Украине – новый рейтинг" .

Напомним, в сентябре 2019 кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с „B-" до „B", что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, значит, что "доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется".

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