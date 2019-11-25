Продажа Vodafone – это еще не все: Арахамия анонсировал три сделки на 1,4 млрд долларов

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после продажи мобильного оператора Vodafone в Украине готовят еще три сделки почти на полтора миллиарда долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первая сделка за 90 дней – 734 миллиона долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала", – написал он.

Арахамия сообщил, что "в пайплайне (на разных стадиях завершения) еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд". Политик подчеркнул, что вряд ли удастся успеть закрыть их в этом году.

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В комментариях к посту он напомнил, что является еще и секретарем Национального совета инвестиций при президенте Украины, который, по его словам, структурировал сделку и ассистировал в ее скорейшем закрытии.

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"Мы в Инвестсовете нашли покупателя и замэтчили с продавцом и проассистировали скорейшее закрытие сделки (там много возни с регулятором, НБУ и т.п.)",- подчеркнул Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", российский мобильный оператор окончательно уходит из Украины. Компания МТС продала телекоммуникационный бизнес под брендом Vodafone азербайджанскому оператору за 734 млн долл.

А тем временем в Украине продадут предприятия, обслуживавшие чиновников. Фонд госимущества Украины готовится выставить на аукцион более 15 тыс. предприятий.

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