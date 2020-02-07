Продажа земли в Украине: что успело поменяться в законопроекте

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В четверг, 6 февраля, большую часть времени пленарного заседания народные депутаты посвятили рассмотрению скандального "закона о земле" – законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". В первом чтении он был проголосован 13 ноября и поддержан 240 голосами. 6 февраля проходило второе чтение и голосование за поправки, поданные народными депутатами.

А правок, учитывая широкий общественный резонанс и диаметрально противоположные мнения, существующие в обществе относительно продажи земли, было подано, прямо скажем, немало. В законопроект, состоящий из 65 недлинных абзацев, депутаты подали 4018 поправок – получается, примерно по 62 на каждый абзац. Или так: 4018 правок было подано к тексту проекта, который насчитывал 1889 слов, включая предлоги. То есть по 2 с лишним правки на каждое слово.

Впрочем, профильный парламентский комитет – по вопросам аграрной и земельной политики, – рассмотрев предложения депутатов, отбросил подавляющее большинство идей. Из 4018 поданных поправок в редакции законопроекта ко второму чтению было учтено всего 9. Остальные 4009 либо не соответствовали представлению аграрного комитета о земельной реформе, либо банально повторяли друг друга, но в итоге не были поддержаны комитетом.

Как изменился законопроект между первым и вторым чтением

Ко второму чтению документ увеличился почти на треть. Если раньше в нем насчитывалось 1480 слов, то стало на 400 больше. Но, конечно, количество слов – далеко не главное. Итак, какие изменения поддержал земельный комитет?

Первую правку можно назвать несущественной: она касалась названия. Его предложили дополнить словом "условий". И теперь закон, если он будет поддержан парламентом, может называться "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Зато вторая учтенная правка предлагала фактически переписать весь раздел, посвященный изменениям, которые вносятся в Земельный кодекс. Так, претерпела изменения одна из самых дискуссионных статей – о том, какие именно юридические лица могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения. Если в первой редакции было указано только то, что эти юрлица должны быть "созданы по законодательству Украины", то теперь этот пункт звучит так: "юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и\или государство и/или территориальные общины".

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Помимо юрлиц отдельный абзац посвятили и банкам. В законе предлагается записать, что получать с/х участки в собственность могут также банки, но "только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога". И в течение двух лет со дня приобретения права собственности банки должны продать такие участки на земельных торгах.

Напомним, кроме юридических лиц право приобретать землю в собственность предоставляется гражданам Украины, территориальным общинам и государству. Соответствующие пункты ко второму чтению не изменились.

Ужесточены условия для иностранцев и лиц без гражданства. В первой редакции значилось, что иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение года с момента получения в собственность. Теперь этот абзац изложен иначе: иностранцам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам запрещено приобретать паи, а также акции или долю в уставном капитале компаний, которые владеют сельскохозяйственной землей в Украине. И этот запрет может быть отменен только по результатам референдума.

В то же время референдум не может отменить запрет для не граждан Украины на приобретение таких участков сельскохозяйственной земли:

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- находящиеся в государственной и коммунальной собственности

- участки, выделенные в натуре владельцам земельных паев

- участки, расположенные ближе 50 км от государственной границы Украины (кроме морской).

Также запрещена и не может быть разрешена референдумом покупка украинской земли представителями государства-агрессора или государства-оккупанта. Лицам, принадлежащим к террористическим организациям. Компаниям, в число акционеров или бенефициаров которых входят иностранные государства. Которые зарегистрированы в оффшорах или собственников которых невозможно установить. Лица или компании, которые подпадают под санкции Украины или Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

В первоначальной редакции законопроекта столь подробного перечня запретов не было.

Ко второму чтению изменились также требования относительно максимального количества земель, которые могут находиться в собственности у одного лица. В первой версии документа совокупная площадь земель не должна была превышать 35% земель одной общины, или 8% земель области, или 0,5% сельскохозяйственных земель Украины. Поскольку в Украине насчитывается более 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель, ограничения предполагали, что одно лицо может получить в собственность хоть 200 000 га.

Теперь в законопроекте четко записано: и физлицо, и юрлицо (включая всех его членов и акционеров) могут владеть не более 10 000 га сельскохозяйственной земли. У нарушителей этой нормы земля конфисковывается, а право собственности на нее считается недействительным.

Также в Земельном кодексе предлагается записать положение о том, что до 1 января 2030 года цена продажи сельхозучастков, выделенных как паи, не может быть меньше их нормативной денежной оценки. В первом варианте законопроекта этой нормы также не было.

Две следующие принятые земельным комитетом поправки – об изъятии из перечня баз данных, доступных Государственному земельному кадастру, информации из Государственного реестра актов гражданского состояния. Следить за тем, чтобы не нарушались нормы о концентрации земли в одних руках, Земкадастр сможет только по Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Пятая поправка, которую одобрил земельный комитет, – это дополнение перечня санкций (перечисленных в законе "О санкциях") пунктом о запрете приобретать в собственность земельные участки. Остальные 4 правки можно назвать техническими.

Проголосуют ли народные депутаты за перечисленные поправки, станет понятно позже. Одобренные комитетом предложения будут голосоваться в парламенте уже после того, как депутаты проголосуют (или не проголосуют) за "забракованные" комитетом предложения. Напомним, парламентариям предстоит проголосовать поочередно за 4018 поправок. А на это понадобится не один день.

В четверг, 6 февраля, Верховная Рада рассмотрела и проголосовала всего 184 поправки. Из этого числа только одна поправка, которую земельный комитет не поддержал, набрала достаточное количество голосов "за". Эта поправка, которая касалась земельного сервитута: собственникам или арендаторам будет вменяться в обязанность обеспечивать доступ других землевладельцев или землепользователей к участкам, расположенным, скажем, посередине поля.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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