Продажа земли иностранцам: экономист назвал риски референдума

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Вопрос допуска иностранцев к рынку земли, который собираются открыть с октября 2020 года, экономически нерационально выносить на всенародный референдум, поскольку сама тема сталкивает интересы разных групп граждан. Такую мысль в ходе дискуссии "Референдум относительно земельной реформы: возможно? Целесообразно?" озвучил экономист, проектный менеджер Easy Business Дмитрий Ливч, сообщил корреспондент "Сегодня".

"Если мы поставим вопрос: стоит ли ограничивать круг потенциальных покупателей, понимая, что цена актива будет ниже? Мы спросим об этом землевладельцев – они скажут "нет", поскольку они заинтересованы в том, чтобы цена на землю росла. Если мы спросим потенциальных покупателей земли – фермеров или других – они скажут "да", ведь они заинтересованы в том, чтобы цена была ниже. Тогда кого мы спрашиваем? Землевладельцев или все население Украины? То есть вопрос ограничения – достаточно противоречив", – отметил экономист.

Он также подчеркнул, что и вопрос отмены моратория на продажу земли сельхозназначения выносить на референдум нельзя.

"Можно определить судьбу отмены моратория на продажу земли в Украине на референдуме? Ответ: нет. Из-за того, что есть соответствующее решение Европейского суда по правам человека, также из-за того, что есть ограниченный круг людей, которые действительно являются бенефициарами реформы – это семь миллионов украинских землевладельцев. Мы не в праве решать, как им распоряжаться своим имуществом", – объяснил Ливч.

Ранее правоведы отмечали, что вопрос ограничений на концентрацию земли в одни рукивынести на референдум невозможно.

Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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