Продажи б/у авто взлетели в 3,5 раза за год

Почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС

/ Фото: Виталий Лазебник

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза и составил 408,1 тыс. авто. Об этом рассказали в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Также сообщается, что за декабрь было зарегистрировано 30,7 тыс. б/у авто, что больше по сравнению с предыдущим годом на 44%.

В ассоциации отметили, что такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.

"В результате в 2019 году регистрации старых машин почти в 5 раз превысили продажи новых", – говорится в сообщении.

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Наиболее популярным стал Volkswagen – 74856 автомобилей этой марки нашли в Украине своих владельцев, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34893 старых авто. Первичные регистрации б/у Opel в 93 раза превзошли результат новых.

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Марка Renault заняла третье место – 31994 авто с пробегом (вдвое больше продаж новых).

Четвертой по популярности стала Skoda, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 31920 украинцев – более чем в 5 раз больше тех, кто выбрал новые.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28202 машины. Новых "фордов" в прошлом году было реализовано в 16 раз меньше.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году на учет в Украине было поставлено почти 88,5 тыс. новых легковых автомобилей, причем 9200 из них – в декабре, а 8565 – в ноябре. Таким образом, рынок новых автомобилей за год вырос на 8%.

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