Продуктовое эмбарго: немецкие фермеры нашли замену рынку России

Стало известно, с кем Германия теперь активно торгует агропродукцией

/ Фото: Pixabay

Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет приспособиться к запрету на ввоз продовольствия из ЕС в Россию. Об этом заявил вице-президент Немецкого крестьянского союза Вернер Шварц (DBV), сообщает Deutsche Welle.

"Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", – отметил Шварц.

Однако со временем немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии.

"Сегодня Китай, в частности Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", – подчеркнул Шварц.

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Ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти двумя миллиардами евро". Германия поставляет прежде всего свинину, молочную и зерновую продукцию.

В 2018 году президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид заявлял, что до санкций Россия – наравне с США и Швейцарией – входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи примерно на 1,6 млрд евро.

Продуктовое эмбарго Россия ввела после того, как страны ЕС и США утвердили санкции против Москвы в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с деятельностью РФ на Донбассе. Продэмбарго в отношении Украины действует с 1 января 2016 года.

Действие запрета на поставки продовольствия сейчас продлено до 31 декабря 2020 года.

Кроме этого, 29 декабря 2018 года Кремль издал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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