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Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин

24 марта, 14:17

Ксения Капустинская

В Минэкономики объяснили, почему это важно сделать

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины поддержало идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - заявил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Он уточнил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.

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"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", - сказал Высоцкий.

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Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля действует карантин. В стране прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

При этом количество зараженных коронавирусом продолжает расти: новые данные озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Кроме того, он рассказал, как правильно пользоваться антисептиком и соблюдать правила во время карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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продукты рынки карантин коронавирус Тарас Высоцкий

Источник: Сегодня

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