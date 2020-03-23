Продуктовый дефицит Украине не угрожает – эксперты назвали другую опасность

Товарных запасов хватит на весь карантин, но купить их будет трудно

Пока украинцы привыкают к тому, что супермаркеты изменили график работы и ввели ограничения на товары, экономисты стараются успокоить покупателей. Они утверждают, что пустых прилавков опасаться не следует. Возможно, ассортимент чуть оскудеет за счет снижения поставок импортных продуктов. Но куда большей опасностью является другое – у населения может не оказаться денег, чтобы купить еду.

"На сегодняшний день со стороны государственных органов, ассоциаций или операторов рынка продовольственных товаров не зафиксирован рост цен на продукты так называемой социальной корзины, – говорит глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Спровоцировать рост цен может курс гривни, тогда постепенный рост до 5% будет происходить по импортным и отечественным продуктам. А товарных запасов сейчас более чем достаточно".

А вот недавнее закрытие продовольственных рынков может, по мнению Алексея Дорошенко, привести к очень негативным последствиям в виде повышения цен в условиях малого предложения. Прежде всего это касается небольших населенных пунктов, где нет магазинов от крупных торговых сетей.

Подробнее о том, что происходит в продуктовых магазинах во время карантина, читайте в материале: Картина карантина: что творится в супермаркетах

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Стоит отметить, что ранее на таможне успокоили украинцев, заявив, что дефицита еды не будет. В ведомстве уверены, что после решения о закрытии границ Украины не возникнет перебоев с поставками продуктов, так как фуры с товарами курсируют между странами без проблем.

О том, что покупали украинцы после объявления карантина, смотрите в сюжете:

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