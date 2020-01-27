Продукты дорожают: на что больше всего вырастут цены в 2020 году

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг подорожала за минувший год намного больше, чем увеличилась инфляция. Это выяснил сайт "Сегодня", сравнив данные Госслужбы статистики о ценах на товары и услуги в декабре 2019 года и в декабре 2018 года. По нашим подсчетам, оказалось, что корзина стала дороже на 12,36% в условиях рассчитанной Госстатом инфляции за этот период в 4,1%.

Почему так произошло и как могут вырасти цены на эти позиции в наступившем году, нам рассказали экономисты: Олег Пендзин – член Экономического дискуссионного клуба и Алексей Дорошенко – глава Нацсовета экономического развития.

Кстати, недавно Верховный суд признал незаконным состав потребительской корзины, на основании которой рассчитывается прожиточный минимум.

Что подорожало

Как видно из инфографики, намного увеличились цены на две позиции – это гречка (+70%) и яблоки (+77,4%). Меньше, но тоже существенно подешевели также две позиции: борщовый набор (-26,7%) и куриные яйца (-14%). Стоимость остальных товаров и услуг изменилась в пределах 2-10%, за исключением хлеба: ржаной подорожал на 13,6%, батон – на 10,3%.

Стали дороже "вредные" привычки, прежде всего табак – теперь пачка сигарет среднего качества стоит на 22% дороже, или более 44 грн. Зато водка подорожала всего на 1,8%, или на неполные три гривни за пол-литра. Ненамного выросли цены на свинину (+3,3%) и курятину (+2,6%), в деньгах они подорожали соответственно на 3,8 грн/кг и на 1,5 грн/кг.

Почему еда растет в цене быстрее всего

Как разъяснил глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, есть категории продуктов, цены на которые сложно прогнозировать, так как они зависят от предложения. Это прежде всего фрукты и овощи, стоимость которых может меняться в разы в зависимости от урожая, а также крупы. Например, гречка за последние 5 лет сначала подорожала на волне паники и дефицита почти до 40 грн/кг, затем подешевела втрое, теперь цена на нее растет (за прошлый год +70%). Также из-за низкого предложения подорожало пшено: проса сеют все меньше, и цены за три года выросли почти впятеро – с 8-9 грн/кг до 40-45 грн/кг.

"Еще один пример – яблоки, – дополнил Дорошенко. – Год назад из-за обильного урожая их продавали даже по 5-6 грн/кг, что не смогли переработать, пришлось выбросить. Сейчас цена на яблоки даже завышена, аграрии пытаются как-то компенсировать убытки прошлого года. На такие продукты, как подсолнечное масло, влияют только мировые цены, ведь конкуренция на внутреннем рынке небольшая, а это продукт длительного хранения. В отличие от куриных яиц, свежесть которых – не более месяца, а производство высокое. Хлеб дорожал пропорционально повышению стоимости зерна и муки. При этом черный хлеб рос в цене быстрее из-за недостатка ржаной муки, ее приходится импортировать. А отказаться от хлеба люди не могут. А вот свинина, курятина, колбасы 1-го сорта (есть еще высший сорт) выросли в цене ниже инфляции из-за снижения покупательной способности населения".

Что касается промтоваров и услуг, то Дорошенко отметил две позиции, цены на которые изменились объективно: это топливо – оно подешевело из-за снижения мировых цен на нефть и укрепления гривни, и аренда жилья – она подорожала из-за роста стоимости коммунальных услуг. А вот подорожание лекарств украинского производства, по его словам, необоснованно.

"У нас из-за укрепления гривни к доллару были все основания для снижения цены на лекарства, ведь импортные компоненты, которые бывают нужны для их изготовления, закупаются за рубежом, – говорит Дорошенко. – Но низкая конкуренция между производителями не позволила этого сделать. Наоборот, наши лекарства дружно подорожали на 8-18%, а Антимонопольный комитет этого "не увидел". Еще одна причина – высокая стоимость регистрации у нас импортных препаратов, которые могли бы составить конкуренцию аналогичным отечественным".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил более глобальные тенденции – по его словам, три последние года цены на продукты росли намного быстрее, чем средний уровень инфляции в стране.

"В 2017 году инфляция была 13,7%, а продукты подорожали на 22%, в 2018-м инфляция – 9,8%, а рост цен на продукты – 13%, в 2019-м – 4,1% и 8%, – анализирует Пендзин. – То есть мы семимильными шагами все эти годы шли к европейскому уровню цен на продукты питания и весьма преуспели в этом. В отличие от промтоваров, особенно электроники, сложной бытовой техники, которые мы импортируем и цены на которые у нас давно как в Европе, 90% продуктов питания, потребляемых украинцами, производится у нас. 5-6 лет назад цены на продукты у нас были отвязаны от европейских. А после открытия нашего рынка активной интеграции с ЕС и, главное, отмены в октябре 2016 года регулирования цен на социально значимые товары мы получили резкий рост цен на продукты, которые достигли европейского уровня и даже превысили его. Более того, 80% продуктов у нас дороже, чем в Польше. А вот наши зарплаты по-прежнему в разы меньше европейских. В итоге в ЕС на питание уходит 12-18% бюджета средней семьи, у нас – 48-50%".

Пендзин объяснил, что дешевизна польских продуктов не в последнюю очередь связана с тем, что в Польше НДС на сельхозпродукцию всего 5%, а у нас – 20%. В других странах ЕС также защищают своих сельхозпроизводителей, используя налоговую политику, протекционистские меры, у нас этого нет, скорее наоборот.

Прогнозы на 2020 год

Оба эксперта уверены, что цены на продукты в Украине по-прежнему будут расти быстрее средней инфляции по стране, хотя и не так быстро, как в предыдущие годы.

Дорошенко говорит, что, например, хлеб подорожает меньшими темпами, не более 7% за год, а не 10-13%, как в 2019 году. Главная причина – не будет роста цен на зерновые. Также из-за роста производства молоко и молокопродукты вырастут в цене примерно на уровень инфляции (Кабмин обещает в этом году не выше 5%), а мясо, как и ранее, будет дорожать меньше, чем нарастать инфляция. А цены на фрукты и овощи, как и в прошлые годы, окажутся зависимы от урожая. Также Дорошенко напомнил, что продолжится подорожание табачных изделий, примерно на 20% за год (6-10 грн пачка) из-за роста акцизов.

Олег Пендзин согласен, что темпы роста цен снизятся, но для удешевления, например, продуктов нужны кардинальные меры, например уменьшение НДС для агросектора хотя бы вдвое.

Минэкономики также прогнозирует низкий уровень инфляции в первой половине 2020 года. По оценкам специалистов министерства, инфляцию сдержат крепкая гривня, снижение мировых цен на газ, удобрения, топливо, металл, рост предложения продтоваров и монетарная политика Нацбанка (речь идет о ставке рефинансирования). А ускорить инфляцию могут такие факторы риска, как дальнейший рост зарплат в Украине и, как следствие, повышение покупательского спроса, подорожание электроэнергии (пока только для промышленности), руды и ж/д перевозок.

Олег Пендзин считает среди них ключевым фактором монетарную политику Нацбанка:

"Если учетную ставку снизят, как предлагал президент Владимир Зеленский, это сделает кредиты дешевле, но ускорит инфляцию. Не снизят – будет небольшая инфляция, но и низкие темпы роста ВВП. Что выберут власти – вскоре увидим".

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