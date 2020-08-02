Лабиринты украинской инфляции: как изменятся цены и курс доллара

После упреков к бывшему главе Нацбанка Якову Смолию в низкой инфляции можно было ожидать, что, получив нового руководителя, регулятор понизит учетную ставку. Именно учетная ставка является основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции. Считается, чем ниже ставка, тем дешевле кредиты (деньги), это увеличивает потребление и спрос, соответственно, цены на многие товары идут в рост. Тем не менее на заседании правления НБУ 23 июля было принято решение оставить учетную ставку без изменений – 6%. Более того, если раньше НБУ допускал дальнейшее снижение учетной ставки, то теперь зашла речь о возможном ее повышении. Означает ли это, что в Украине опять ожидается инфляция, которая превысит прогнозный коридор, заданный НБУ, то есть 6%?

За повышение инфляции начали бороться давно

Реклама

Потребителям, конечно, больше по душе, когда цены растут медленно, а еще лучше – когда они падают. Но в экономике считается, что в любой стране для развития нужна умеренная инфляция. Для Украины, по мнению Нацбанка, оптимальный уровень инфляции – 5% плюс-минус 1 п.п., то есть от 4 до 6%. В Минэкономики хотели бы, чтобы цены росли на 8-9% в год. Сейчас же инфляция составляет только 2,4% в годовом измерении.

Первые звоночки, свидетельствующие о замедлении инфляции, прозвучали еще в 2019 году. Начиная с октября цены росли все медленнее, а в декабре в Украине вообще была зафиксирована дефляция – минус 0,2%. В целом по итогам года инфляция составила 4,1%, то есть вплотную приблизилась к нижней отметке прогнозного коридора НБУ.

"В ответ на ослабление инфляционного давления в I квартале 2020 года правление НБУ дважды снизило учетную ставку в общем на 3,5% – до 10%. В апреле 2020-го ставка была снижена еще на 2% – до 8%", – говорится в апрельском инфляционном отчете НБУ.

Но, похоже, разрушительное воздействие кризиса и карантинных ограничений было слишком велико. Денег у людей становилось все меньше, и тут уж не до роста цен. За 5 месяцев 2020 года инфляция составила только 1,8%, а в годовом измерении – 1,7%.

Реклама

"В мае инфляционное давление оставалось слабым в первую очередь из-за ощутимого падения потребительского спроса на товары не первой необходимости. Также инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг", – комментировал результаты мая Нацбанк.

В результате в июне ставка НБУ упала до рекордно низких 6%, хотя первоначально регулятор не планировал до конца года "ронять" ставку ниже 7%.

Почему НБУ больше не хочет "наращивать" инфляцию

Изменение учетной ставки влияет на инфляцию далеко не сразу. Как регулярно подчеркивает в своих инфляционных отчетах НБУ, "в Украине изменение учетной ставки больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев".

Некоторые эксперты ожидали, что в стремлении подстегнуть инфляцию новое руководство НБУ будет снижать учетную ставку еще сильнее. Однако этого не произошло, ставку оставили на прежнем уровне – 6%. Означает ли это, что через несколько месяцев рост цен и без этого ускорится настолько, что выйдет за верхнюю границу коридора – за 6%?

Во время презентации новой-старой учетной ставки глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что в июле инфляция продолжила ускоряться. Однако к концу года, как ожидается, она достигнет только 4,7%, то есть просто вернется в целевой коридор. По данным НБУ, сейчас инфляция растет в основном за счет подорожания сырых продуктов питания. А во втором полугодии инфляция в значительной мере может ускориться за счет подорожания энергоносителей, а также роста цен на фрукты, урожай которых, по прогнозам, будет еще хуже, чем в прошлом году.

Реклама

Но в первом квартале 2021 года, по прогнозам НБУ, инфляция ускорится до верхней границы заданного коридора – до 6%, а к IV кварталу снизится до 5,5%. Причем, как отмечалось на пресс-брифинге о монетарной политике, НБУ не брал в расчет обещанное повышение минимальных зарплат. Если же минимальные зарплаты вырастут, это может еще больше ускорить инфляцию, полагают в НБУ.

Вероятно, поэтому в Нацбанке допускают, что учетная ставка в 2021 году может вырасти. Пока прогнозируется повышение ее до 6,5%. Однако НБУ обещает ориентироваться по ситуации.

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что планы НБУ насчет повышения учетной ставки означают, что инфляция может выйти за рамки заданного коридора в 4-6%.

"Инфляция с мая начала расти. В июне она была 0,2%, но в прошлом году в июне она было минус 0,5%. Если такая же история будет в июле и августе – тогда как в летние месяцы инфляция обычно отрицательная, т. е. дефляция, – значит, мы достаточно быстро можем выйти на показатель, который превышает целевой уровень Нацбанка. А если инфляция дорастет до 5% и будет продолжать повышаться, надо будет уже поднимать учетную ставку. Поднятие ставки снижает инфляцию. То есть они уже переживают, что инфляция будет выше, чем коридор", – говорит Тарас Козак.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук считает, что отказ НБУ от дальнейшего снижения учетной ставки может сработать как своеобразный предохранитель от дальнейшего ускорения инфляции.

"Прогноз НБУ так же, как и наш, предполагает, что инфляция будет постепенно ускоряться – до 4-5% на конец этого года и до 5-6% в следующем году. Частично это связано с ожидаемым ослаблением курса гривни, а также с восстановлением внутреннего спроса и заработных плат. Поэтому НБУ и воздержался от снижения процентной ставки, чтобы не спровоцировать еще большее повышение инфляции, выходящее за рамки его целей", – аргументирует Сергей Николайчук.

Как повлияет на цены курс доллара

Поскольку украинская экономика является открытой, курс доллара тесно связан с инфляционными процессами в нашей стране. При высоком курсе цены на импортные товары растут, а низкий курс, укрепление гривни, наоборот, могут тормозить инфляцию.

Реклама

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на недавнем пресс-брифинге признал, что корреляция между курсом доллара и инфляцией у нас существует, хотя отметил, что в последние годы ее значение снижается.

"В 2015 и 2016 годах, когда страна только переходила к плавающему курсу, мы действительно видели очень значительную корреляцию между динамикой инфляционных ожиданий и динамикой курса. То есть если была девальвация, люди сразу повышали свои инфляционные ожидания. Но всегда существовала очень большая разница между ожиданиями инфляции и самой инфляцией. Сейчас ситуация понемногу меняется к лучшему. Зависят ли еще ожидания еще от курса? Да, мы все еще видим, что инфляционные ожидания зависят от ситуации на валютном рынке, но это "заякоривание" ожиданий постепенно улучшается", – сказал Дмитрий Сологуб.

По оценке многих экспертов, если доллар достигнет отметки в 30 грн, который называли как желательный во время недавней смены руководства НБУ, это еще больше ускорит инфляцию. Впрочем, Дмитрий Сологуб считает, что такой курс мы вряд ли увидим в этом году, экономических предпосылок для этого, по его словам, нет.

"Мы не раз подчеркивали, что практика завышения инфляционного прогноза, курсового прогноза для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета, потом всегда имеет негативные последствия. И мы всегда говорили о том, что лучше всегда более консервативно подходить к определению прогнозных параметров бюджета", – прокомментировал он вероятность "доллара по 30".

В то же время Сергей Николайчук не исключает такой возможности. При этом он говорит, что многое будет зависеть от монетарной политики НБУ.

"Мы уже несколько лет живем в условиях плавающего обменного курса, когда гривня то укрепляется, то ослабляется в зависимости от превалирующих рыночных факторов. Поэтому, конечно, исключать ситуацию, при которой курс доллара превысит 30 грн, нельзя. Значительную роль при этом играет фактор монетарной политики НБУ. Соответственно, дальнейшая судьба курса во многом зависит и от того, какие изменения произойдут в политике НБУ в связи со сменой руководства", – подчеркивает Сергей Николайчук.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний обращает внимание, что гривня уже девальвирует – летом, тогда как в другие годы это было время максимального укрепления украинской денежной единицы. Причем девальвация происходит на фоне ослабления доллара к корзине валют.

"НБУ сохранил без изменений ставку после 3-процентного падения гривни к доллару с начала июля, хотя сам доллар активно сдавал позиции все это время. Сохранение ставки позволило успокоить распродажу украинской валюты, стабилизировав курс ниже 28 за доллар. Вполне естественно, что тенденция ослабления национальной валюты к большинству конкурентов не могла не вызвать настороженность центробанка. Пожалуй, именно в связи с этим новый глава ЦБ решил сделать паузу и занять более настороженную позицию. Также важно понимать, что если гривня так слаба при падающем долларе, она рискует снижаться еще быстрее при его откате. Валюты развитых стран редко движутся в одном направлении длительное время, и это повышает шансы на отскок доллара в ближайшие дни, а тем более недели. В этих условиях USD/UAH вполне может переписать максимумы года да и последних двух лет, уйдя выше 29 грн. Касание отметки 30 и выше – отдельная чувствительная тема. Такой сценарий возможен (в этом году на рынках ничего нельзя исключать) в случае новой волны распродажи на рынках, которая может быть вызвана новым локдауном в США, а также в случае разрастания внутренних проблем на финансовых рынках Украины, влекущих за собой отток инвесторов с рынка", – говорит Владимир Позний.

Что происходит с ценами уже сейчас, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама