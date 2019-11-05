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Проект бюджета-2020: в Кабмине рассказали о надбавках учителям

5 ноября, 13:09

Анна Новосад сообщила, что доработанный документ предусматривает дополнительные деньги на надбавки

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, доработанный ко второму чтению в Верховной Раде, предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн для надбавки учителям за престижность. Об этом 5 ноября заявила министр образования и науки Анна Новосад в ходе презентации проекта.

По ее словам, зарплата учителям выплачивалась по численности детей, значительно меньшей от реалистичной, то есть последние четыре года учителям не доплачивали.

"Мы наконец эту проблемы исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учеников, которое является реалистичным на сегодня. Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не играться надбавками и доплатами", – сказала она.

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Новости "Сегодня" писали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя увеличилась до 7500 грн.

Решение о новом этапе повышения зарплат учителям украинское правительство приняло в июле 2019 года. По словам тогдашнего премьера Владимира Гройсмана, зарплата молодого учителя, который получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, составит 7643 грн (+41,3%), а опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.

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После смены премьера и членов правительства Новосад заявила, что постановление, предусматривающее повышение зарплат педагогам, было подписано в день, когда назначали новый Кабмин, и оно не учитывалось в проекте бюджета. При этом, по ее словам, правительство занялось поиском вариантов, чтобы "зарплату по крайней мере отдельным категориям педагогов повысить".

Напомним, что, согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования.

Народные депутаты одобрили документ в первом чтении 18 октября, а 3 ноября Кабмин утвердил доработанный ко второму чтению проект.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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бюджет правительство госбюджет зарплаты учителя надбавки бюджет-2020 Анна Новосад

Источник: УНИАН

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