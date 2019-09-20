Верховная Рада согласилась взять в работу проект бюджета на 2020 год

Главную смету страны прозвали "бюджетом эффективности", но она еще изменится

/ Фото: Сегодня

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Верховная Рада Украины обсудила и приняла к работе и последующему рассмотрению проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год № 2000.

"Проект закона считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", – заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Документ поступил в парламент 15 сентября, в крайний допустимый по закону срок. Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Как заявила при презентации законопроекта в Верховной Раде министр финансов Оксана Маркарова, целью главного финансового документа страны стало ускорение экономического роста, а также переход этого роста в благосостояние граждан. Рабочее название сметы, как отметила глава Минфина, – "бюджет эффективности".

"Этот документ сбалансирован, реалистичен и предусматривает финансирование всех необходимых расходов", – подчеркнула Маркарова.

При этом, по ее словам, проект бюджета-2020 будет изменен ко второму чтению.

"Это не финальный вариант бюджета. Мы подаем его для начала профессиональной дискуссии с Верховной Радой, как того требует Бюджетный кодекс", – сказала Маркарова, представляя документ.

Она напомнила, что документ основан на макроэкономическом прогнозе, который был сделан в мае-2019 года. Пересмотр этого прогноза будет возможен между первым и вторым чтением, подчеркнула Маркарова. При этом к бюджету не подаются изменения в Налоговый кодекс, документ построен на нынешних ставках. Если Рада одобрит налоговые изменения между первым и вторым чтением, эти новшества будут учтены в смете.

Впрочем, одновременно с бюджетом депутатами предстоит рассмотреть законопроект № 2144 об изменениях в Бюджетный кодекс. Без этого, по мнению профильного комитета парламента, не удастся правильно распределить средства.

Основные показатели бюджета-2020

В проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад).

/ Фото: Сегодня

Рост ВВП, согласно документу, составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара - 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

Также в проекте госбюджета значительно уменьшена госпосмощь на оплату комуслуг: с 56 млрд грн до 47,6 млрд грн. Как разъяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, снижение связано с ростом доходов населения и не вызовет сокращения получателей выплат, просто сами субсидии станут меньше.

Определены в бюджете и приоритеты для сферы здравоохранения, на которую хотят заложить 108 млрд грн. Кабмин планирует сосредоточиться на развитии экстренной медпомощи, создании системы общественного здоровья и дальше работать над гарантированным пакетом медуслуг.

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Кроме того, 74,4 млрд гривен финансирования предусмотрено для Дорожного фонда. При этом, если будет собираться больше акцизов, эта сумма еще может вырасти, заверила Маркарова.

Ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджета, и как можно исправить документ.

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