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Проект госбюджета-2020: сколько Кабмин предлагает выделить на перепись населения

17 сентября, 09:25

Средства предусмотрены в числе расходов госбюджета на следующий год

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 3,44 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№ 2000), зарегистрированном в парламенте 15 сентября.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Кабинете министров думают над проведением переписи населения в этом году, а не в следующем.

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В последний раз она проводилась в 2001 году. В июне 2019 года в правительстве предлагали провести перепись в следующем году с помощью смартфона.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 июля 2019 года численность населения Украины сократилась до 42,01 млн человек, тогда как на начало года составляла 42,15 млн человек.

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В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".

Проект госбюджета был представлен 15 сентября и в тот же день внесен в парламент:

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Кабмин бюджет госбюджет население перепись населения Население Украины бюджет-2020

Источник: Сегодня

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