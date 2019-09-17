Проект госбюджета-2020: сколько Кабмин предлагает выделить на перепись населения

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 3,44 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году.
Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№ 2000), зарегистрированном в парламенте 15 сентября.
Новости "Сегодня" писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Кабинете министров думают над проведением переписи населения в этом году, а не в следующем.
В последний раз она проводилась в 2001 году. В июне 2019 года в правительстве предлагали провести перепись в следующем году с помощью смартфона.
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 июля 2019 года численность населения Украины сократилась до 42,01 млн человек, тогда как на начало года составляла 42,15 млн человек.
В прошлом году заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в статье "Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины: интервью с социологом".
Проект госбюджета был представлен 15 сентября и в тот же день внесен в парламент:
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