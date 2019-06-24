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Проект ICU Business Books представил книгу "Евро и борьба идей"

Актуально
24 июня, 15:47

Она входит в списки лучших книг по версиям Bloomberg, Financial Times и Economist

20 июня в арт-пространстве D12 в Киеве проект ICU Business Books совместно с Vox Ukraine презентовали книгу "Евро и борьба идей" авторства профессора экономики Принстона Маркуса Бруннермаера, профессора международных отношений Принстона Гарольда Джеймса и экс-заместителя председателя Банка Франции Жана-Пьера Ландо.

"Евро и борьба идей", вышедшая в свет в 2016 году, входит в списки лучших книг по версиям Bloomberg, Financial Times и Economist.

Украинский перевод "Евро и борьбы идей" стал девятым изданием серии ICU Business Books – благотворительного книжного проекта группы ICU. В рамках проекта в Украине издаются бестселлеры мировой бизнес-литературы по версии New York Times, Wall Street Journal и других международных рейтингов.

"Наша цель – стимулировать экономическую дискуссию в Украине. Идеи из книг серии ICU Business Books вдохновляют финансистов, экономистов, бизнесменов по всему миру. Теперь украинцы могут получить доступ к этим идеям в ближайшем книжном магазине", - отметил управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

К презентации украинского издания "Евро и борьбы идей" присоединился один из авторов книги – Маркус Бруннермаер. Он рассказал о философских различиях между лидерами современной Европы – Францией и Германией, которые, по мнению авторов, являются причиной кризиса еврозоны последнего десятилетия.

"Есть два способа, которыми можно бороться с экономическим кризисом. Первый – это  "тушение пожаров", реагирование на кризис, который уже начался. Второй подход – заблаговременная подготовка к кризису, настройка норм и "правил пожарной безопасности", которые уменьшают вероятность экономического пожара", - пояснил автор.

Бруннермаер подчеркнул, что Франция в основном выбирает первый подход к борьбе с экономическими кризисами, тогда как Германия – второй. Именно эта разница, по словам эксперта, приводит к трудностям в урегулировании экономических проблем Евросоюза.

"Однако эти различия – не приговор. Исторически экономические подходы стран могут меняться. Например, до Второй мировой войны те же Франция и Германия использовали противоположные сегодняшним подходы. Экономическая политика стран Евросоюза не отлита в камне, она может быть гибкой ради общего будущего", – отметил Бруннермаер.

Своими впечатлениями об очередной книге серии ICU Business Books и перспективах евроинтеграции Украины также поделились приглашенные гости презентации: Тарас Качка, советник министра иностранных дел Украины, и Дмитрий Сологуб, заместитель председателя Национального Банка Украины.

"Эта книга – как объяснение для ребенка, почему родители между собой ссорятся, но продолжают жить вместе. Она демонстрирует, почему Франция и Германия часто имеют разную экономическую риторику, но продолжают сотрудничать в рамках Европейского союза", – отметил Тарас Качка.

Дмитрий Сологуб, анализируя значение евроинтеграции для будущего Украины, подчеркнул, что здесь "путь важнее цели".

"Ассоциация Украины с ЕС во многом напоминает сотрудничество с Международным валютным фондом. Это много важных "болезненных" вещей, которые нужно сделать. Их действительно трудно реализовать без внешнего давления, которое обеспечивают международные организации. Этот процесс является чрезвычайно важным для будущего Украины", - подчеркнул представитель Нацбанка.

В рамках презентации книги также состоялся сбор средств в фонд "Таблеточки" на помощь онкобольным детям.

Партнерами ICU Business Books в издании книги "Евро и борьба идей" стали издательство "Основы" и переводчица Наталья Палий.

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Тег бизнес, книга, ICU, бестселлеры

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