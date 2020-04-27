Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Профильный комитет Рады утвердил банковский законопроект ко второму чтению

27 апреля, 14:27

Денис Беспалов

В ближайшее время Рада сможет выполнить одно из основных условий для получения кредита МВФ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом закон о банках №2571-д с предлагаемыми комитетом поправками. Принятие этого законопроекта является одним из условий для подписания новой кредитной программы с МВФ на 8 млрд долл.

Соответствующее решение на онлайн-заседании в понедельник поддержали 18 членов комитета (три против и двое воздержались) из 32.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта №2571-д народные депутаты подали более 16 тысяч поправок. Комитет начал рассматривать поправки 21 апреля в онлайн-формате.

Реклама

В тренде
Кризис на рынке топлива усиливается: в Украине переизбыток автогаза

Читайте также: В "Слуге народа" рассказали, как будут бороться с "правочным терроризмом" в Раде

Чтобы упростить процедуру рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок, Верховная Рада 16 апреля приняла закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-IX. 24 апреля президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика Верховная Рада МВФ поправка

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...