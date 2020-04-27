Профильный комитет Рады утвердил банковский законопроект ко второму чтению

В ближайшее время Рада сможет выполнить одно из основных условий для получения кредита МВФ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом закон о банках №2571-д с предлагаемыми комитетом поправками. Принятие этого законопроекта является одним из условий для подписания новой кредитной программы с МВФ на 8 млрд долл.

Соответствующее решение на онлайн-заседании в понедельник поддержали 18 членов комитета (три против и двое воздержались) из 32.

Как сообщалось, ко второму чтению законопроекта №2571-д народные депутаты подали более 16 тысяч поправок. Комитет начал рассматривать поправки 21 апреля в онлайн-формате.

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Чтобы упростить процедуру рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок, Верховная Рада 16 апреля приняла закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-IX. 24 апреля президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

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