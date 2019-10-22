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Прогноз для бюджета улучшен: Минэкономики и НБУ ждут роста ВВП

22 октября, 10:08

Темпы инфляции, как ожидают у Милованова, замедлятся

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах на 2020 год прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составит от 3,5 до 3,7%. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

"Мы свой прогноз подаем на Кабмин в ближайшее время, и он будет опубликован после того, как Кабмин его примет. Национальный банк также свой прогноз готовит и постоянно обновляет. Украина будет иметь в этих прогнозах цифру на 2020 год в разных прогнозах 3,5-3,7%", - сказал он.

Ранее ведомство ожидало роста ВВП в 2020 году на уровне 3-3,2%.

Как известно, обновленный макроэкономический прогноз будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

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При этом, как добавил замминистра развития экономики Сергей Николайчук, в базовом сценарии макроэкономического прогноза на 2020 год закладывается показатель инфляции в 5,5%. Ранее ожидалась инфляция на уровне 6,3%.

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Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

"Министерство экономики пересматривает прогноз по инфляции в сторону снижения, приближает его к целям Национального банка. Мы, как и Национальный банк, считаем, что уже в следующем году инфляция снизится до целевого коридора. По потребительской инфляции на конец следующего года мы ожидаем 5,5%", – сказал он.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, также премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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инфляция экономика НБУ прогноз ВВП Тимофей Милованов рост ВВП прогноз инфляции бюджет-2020

Источник: УНИАН

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