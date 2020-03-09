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"Прогноз еще плачевнее, чем в 2014 году": цена нефти упадет до 20 долларов

9 марта, 11:41

Станислав Кожемякин

Ценовую войну между Россией и ОПЕК усугубляет кризис из-за коронавируса

Из-за торговой войны, которую Россия объявила ОПЕК, отказавшись накануне снижать темпы нефтедобычи, стоимость "черного золота" продолжит дешеветь.

К такому выводу, как пишет Bloomberg, пришли аналитики Goldman Sachs.

В частности, они не исключают, что вслед за 30 долларами за баррель цена нефти могут рухнуть до 20 долларов.

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"Мы считаем, что в эти выходные однозначно началась война цен на нефть между ОПЕК и Россией. Прогноз для нефтерынка еще плачевнее, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война началась в последний раз, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса", – говорится в докладе Goldman Sachs.

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Напомним, что на фоне того, что страны ОПЕК+ (в первую очередь РФ и Саудовская Аравия) не смогли на переговорах в Вене договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, в ночь на 9 марта стоимость майских фьючерсов на Brent снизилась на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель. Это крупнейшей подешевление ресурса с 2016 года.

Это уже ударило по США, обвалив фьючерсы ключевых американских биржевых индексов – S&P 500 и Dow Jones. Кроме того, это должно ослабить позиции России на мировом рынке – Саудовская Аравия попытается захватить долю российского сегмента нефтерынка.

А какие поощрения получают от государства украинские общины, где занимаются добычей нефти, вы можете узнать в видеосюжете:

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