Прогноз от бизнеса: что будет с украинской экономикой через год и как компаниям развиваться в этих условиях

Как может измениться ситуация в Украине в ближайший год? Какие вызовы и риски стоят сегодня перед украинским бизнесом? Как с помощью правильной бизнес-стратегии и финансовых инструментов обеспечить рост и бизнес-трансформацию компании в условиях стремительно меняющейся и не всегда благоприятной деловой среды? Эти и другие вопросы обсуждались на XVIII ежегодном Форуме финансовых директоров, который проходил 29 и 30 октября в Киеве.

Макропрогноз от бизнеса

Большое внимание на форуме было уделено макроэкономическим прогнозам и ожиданиям бизнеса на ближайшую перспективу, которые являются основой для построения бизнес-стратегий. В частности, во время экспертной дискуссии "Что ожидает бизнес в ближайшие 12 месяцев" своим видением развития событий поделились советник президента Олег Устенко и заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

Олег Устенко постарался обосновать прогнозную цифру в 7% роста ВВП в следующем году, которая озвучивается правительством Украины и которая, на его взгляд, является вполне реальной при условии осуществления правильной монетарной политики и реальном, а не декларативном, увеличении привлекательности бизнес-среды и, как следствие, росте инвестиций. По прогнозам советника президента, инфляция в 2020 году ожидается в районе 6%, а учетная ставка НБУ продолжит снижаться и на конец года может составить 9%. Соответственно, процентные ставки по банковским кредитам могут снизиться до 12-13% на конец года.

Исследования на тему "Макроэкономика и банковский сектор", которые были проведены банком "Пивденный" и которые озвучил Максим Цымбал, в принципе, подтверждали основные тенденции, однако цифры несколько отличались.

"Мы как банк обязательно учитываем в построении своих прогнозов развития четыре ключевых компонента: инфляцию, учетную ставку, курс и процентные ставки в экономике. На сегодня инфляция составляет 7,1-7,2%. А к 2022 году НБУ закладывает в свой прогноз снижение инфляции до 5%. И у нас нет никаких сомнений, по крайней мере сейчас, что уровень инфляции будет примерно таким", – заявил Максим Цымбал.

Он спрогнозировал, что НБУ будет и дальше смягчать монетарную политику и к концу 2020 года учетная ставка составит 10%, а в 2021-2022 годах понизится до 9%.

По мере снижения учетной ставки ожидается и падение банковских ставок. Однако, судя по исследованиям банка "Пивденный", корреляция между снижением учетной ставки и банковскими ставками не совсем прямая и есть определенный временной лаг между этими событиями. По этой причине удешевление кредитных ресурсов не будет линейным.

"Наш прогноз снижения процентных ставок до конца следующего года – это уровень 15,5-16,5% при учетной ставке 10% и существующей динамике. А в 2021 году при уровне учетной ставки 8-9% мы действительно можем увидеть размер ставок 13,5-14,5%", – считает замглавы правления банка "Пивденный".

Что касается курса валют, то в своей стратегии развития банк закладывает на 2020 год курс 26,5 грн за доллар. Основные риски он связывает с запуском "Северного потока – 2" и возможностью потери Украиной порядка 3 млрд долларов за транзит газа. При этом в 2021 году банк прогнозирует укрепление курса, основным драйвером которого может послужить возможное открытие рынка земли. А к 2022 году курс может вернуться к 26 грн за доллар.

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Ожидания бизнеса оптимистичны

Также эксперты банка "Пивденный" провели анализ настроений бизнеса. Для этого использовались как официальные данные НБУ, так и собственные исследования компании.

Выводы экспертов банка базировались, во-первых, на анализе данных НБУ по индексу деловой активности и ожиданиях бизнеса. Во-вторых, на анализе финансовой отчетности корпоративного сектора в Украине, который провели аналитики банка "Пивденный". А в-третьих – на анализе проектов реальных компаний – клиентов банка на предмет настроений бизнеса.

Максим Цымбал отметил, что за последние девять кварталов значение индекса деловой активности, который выводит НБУ, не опускалось ниже 115%. А показатели выше 100% свидетельствуют о позитивных настроениях бизнеса. Однако обращают на себя внимание по-прежнему высокие ожидания относительно роста заработной платы (62% против 64% ранее) и некоторое снижение ожидания потребностей в кредитах (баланс 34% против 37,8%).

Второй показатель НБУ – индекс ожиданий деловой активности, который показывает настроения не на перспективу, а "здесь и сейчас", – также подтверждает позитивный тренд. Однако динамика по разным отраслям неодинаковая.

"По строительству и услугам значение показателей с каждым месяцем растет. Промышленность показала рост только в последнем месяце, а торговля демонстрирует отрицательную динамику. Основные риски со стороны бизнеса видятся в падении цен, уходе персонала и сокращении сетей", – прокомментировал данные Максим Цымбал.

В процессе второго исследования банк проанализировал на предмет уровня капитализации и объема инвестиций всю официальную финансовую отчетность, поданную корпоративным сектором – компаниями с годовым оборотом от 200 млн грн, за 2016-2018 годы.

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"В абсолютном выражении капитализация компаний корпоративного сектора за эти годы выросла на 136 млрд грн. Также выросли показатели и в относительном выражении. Это означает, что компании накапливают капитал, а не выводят. И мы расцениваем это как положительные настроения в бизнесе в целом. Что касается инвестиций, то мы видим, что EBITDA растет, и большая его часть направляется в инвестиции. И вот эти два компонента – уровень капитализации и объем инвестиций – на наш взгляд, также положительно характеризуют настроения бизнеса относительно перспектив следующих 12 месяцев", – говорит Максим Цымбал.

Третье исследование, проведенное банком "Пивденный", включало в себя анализ около сотни проектов за последние 6 месяцев на общую сумму более 3 млрд грн. Оно также показало, что компании более активно привлекают финансирование на инвестиционные цели, растет уровень капитализации и инвестиционный денежный поток.

"Все три среза, которые мы сделали, не противоречат друг другу. Индексы НБУ говорят о том, что бизнес настроен положительно. Официальная отчетность компаний это подтверждает, как и анализ проектов наших клиентов", – делает вывод Максим Цымбал.

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Как привлечь инвестиции

Многие спикеры на форуме говорили о том, что, несмотря на позитивную динамику экономического развития Украины и оптимистичные настроения бизнеса, недостаток инвестиций все еще остается серьезной проблемой. А без этого привлеченного ресурса сложно добиться как подъема всей отечественной экономики, так и быстрого развития любого бизнеса.

"В глобальном мире усиливается конкуренция за инвестиционный ресурс, и мы просто не вправе ее проиграть. Потому что, в моем понимании, у нас нет никакого среднего варианта. Либо Украина выходит на орбиту высокоскоростного экономического роста, либо будет продолжаться такое активное угасание", – заявил в своем выступлении Олег Устенко.

Одна из панельных дискуссий на форуме была посвящена как раз проблемам инвестирования. Были оценены мировые тенденции, сформулированы основные вызовы, рассмотрены успешные кейсы украинских компаний. Кроме того, в рамках форума прошла Конференция казначеев и финансовых директоров, на которой тема инвестиций также была одной из центральных.

Директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко рассказал о проблемах и путях привлечения внешнего финансирования. В своем выступлении он, в частности, отмечал, что в последние годы Украине удается понемногу возвращать доверие иностранных инвесторов. Если в 2018 году общая сумма инвестиций нерезидентов составляла 7,6 млрд долларов, то уже за первую половину 2019-го – свыше 4 млрд. А к концу года сумма иностранных инвестиций может составить порядка 9 млрд долларов. В минувшем году порядка 4 млрд из 7,6 млрд составляли инвестиции нерезидентов в украинские гривневые ОВГЗ. Однако остальная часть – а это чуть меньше половины – были все-таки прямые инвестиции в реальный сектор экономики. Как прогнозирует Александр Матюшенко, по итогам нынешнего года инвестиции именно в экономику вырастут еще больше. Однако при этом он отметил, что получить эти инвестиции на сегодняшний день могут только крупные компании и корпорации.

"Для крупного бизнеса, который находится в середине или нижней части рейтинга (а таких компаний в Украине насчитывается порядка 4500), получение инвестиций все еще остается достаточно проблематичным. В частности, для непубличных компаний такое финансирование фактически закрыто", – сказал Александр Матюшенко.

В то же время растущий интерес внешних инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг тоже можно воспринимать как позитивный сигнал для украинского бизнеса.

"Я думаю, что следующим шагом будет финансирование корпоративного банковского сектора со стороны иностранцев. Ну, а далее – и обычного частного бизнеса", – спрогнозировал он.

Серьезным риском и для иностранных инвесторов, и для Украины все еще остается значительный уровень долларизации украинской экономики. На сегодня валютная составляющая в депозитном портфеле – 45%, в кредитном – 43%.

"Ожидания НБУ по долларовой составляющей банковского сектора – 20%, а сегодня он составляет в общем кредитном портфеле банковской системы 43%. Это 242 млрд грн, или 10 млрд долларов. К 2020 году доля долларовых кредитов в украинской экономике уменьшится до 37%, однако она все равно будет оставаться существенной", – прогнозирует Александр Матюшенко.

В существующих условиях способом привлечь иностранные инвестиции для тех компаний, для которых они сегодня фактически закрыты, является посредничество банковского сектора.

"Крупные транснациональные компании имеют оптимистические ожидания, они готовы вкладывать в Украину. Но для непубличных компаний такое финансирование все равно достаточно закрыто. Потому что иностранные инвесторы их не знают, относятся с опаской. И как раз партнерские отношения с банком позволяют выстраивать такое финансирование через предоставление документарного инструмента", – уверен Александр Матюшенко.

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