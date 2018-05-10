Прогноз по росту экономики Украины дал ЕБРР

Сегодня, 19:38

Крупнейший инвестор Украины оценил потенциал роста ВВП и приток в страну денег

Фото: ebrd.com
Фото: ebrd.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – крупнейший инвестор Украины, – сохранил прогноз роста экономики страны в 2018 году на уровне 3%.

В 2019 году также ожидается рост ВВП Украины на 3%. При этом существенными рисками для роста экономики Украины в ЕБРР назвали долговые платежи госсектора в 2018-2020 годы, а также выборы в 2019 году.

При этом в ЕБРР отметили, что продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом остается неопределенным.

Кроме того, ЕБРР оценил приток денежных переводов в нашу страну в 2017 году в 8,5% ВВП. При этом в ЕБРР отметили, что в 2017 году экспорт товаров и услуг из Украины несколько вырос в реальном выражении после падения пять лет подряд.

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году в Украине ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) – до 11%. МВФ ухудшил прогноз инфляции в 2019 году до 8% с 7%.
экспорт, импорт, ВВП, ебрр, внешняя торговля, рост ВВП

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Источник:

УНИАН

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